En días pasados, se hizo viral el momento en el que una pareja hostiga a una ciudadana de nacionalidad venezolana que había asistido al Festival Cordillera, que tuvo lugar el 13 y 14 de septiembre en el parque Simón Bolívar, de Bogotá.

El hombre, que aparece en un video insultando a la joven a la salida del evento, rompió el silencio y emitió un comunicado pidiendo disculpas públicas a la mujer agredida y a todos los que se sintieron ofendidos por su actuar.

Fue identificado como Juan Carlos Cerón y comentó que tanto él como su pareja han recibido amenazas luego de que el material audiovisual se hiciera viral.

El hecho desató la indignación de miles de usuarios en redes sociales, quienes no solo reprocharon los ataques, sino que también difundieron datos personales de la pareja. Esto, aseguró Cerón, habría desencadenado mensajes intimidantes en contra de su integridad física y la de su familia.

En un comunicado conocido por El Tiempo, el hombre admitió que su “reacción fue desproporcionada e inadecuada” y pidió perdón a la joven afectada, identificada como Tania Cortés, así como a las personas que se sintieron ofendidas por su comportamiento. Cerón afirmó que “un error no define a una persona” y señaló que ese no es su modo habitual de actuar.

El video, que no tardó en hacerse viral, muestra cómo tanto él como su pareja hostigaron a la víctima en varias ocasiones. Sin embargo, Cerón sostuvo que su comportamiento se dio por “una situación previa” en la que habrían recibido insultos, aunque no aclaró si provenían del mismo grupo de la mujer agredida. En medio de la polémica, añadió que decidió cerrar sus redes sociales para evitar mayor exposición.

Luego de la publicación de las imágenes en internet, usuarios indagaron y revelaron información sobre los empleos de la pareja. Cerón aseguró que esto afectó directamente su vida laboral y terminó con la cancelación de su contrato. “Este impacto no solo recae sobre mí, sino también sobre mis familiares y las personas que dependen directamente de mí”, manifestó.

De igual manera, el 18 de septiembre, Diana Rocío Daza, pareja de Cerón y quien también aparece en el video insultando a Cortés, emitió otro comunicado en el que se disculpaba por su actitud. Sin embargo, varias personas mostraron su disgusto ante sus palabras.

Finalmente, el hombre pidió a los usuarios de internet ser conscientes del alcance de sus opiniones, pues cada comentario tiene repercusiones. Aseguró que ha sufrido hostigamiento, daños psicológicos y amenazas, y agradeció a quienes le han mostrado apoyo. “Asumo este episodio como una lección dolorosa de la vida”, concluyó.

