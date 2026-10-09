Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes - Idartes ha extendido una invitación para vivir una experiencia artística única en Bogotá. Se trata de la obra ‘Body Rhapsody’, una puesta en escena de la compañía peruana Hugo e Inés, que desafía las reglas tradicionales del teatro de títeres. Dirigida especialmente a las infancias, la función tendrá lugar el domingo 18 de octubre, a las 11 a.m., en el Teatro El Ensueño, y será parte de la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, y el mismo Idartes, la entrada se adquiere mediante boletería.

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‘Body Rhapsody’ invita a repensar el cuerpo, transformando manos, dedos, brazos, piernas, pies y rostro en marionetas que experimentan situaciones cotidianas. La obra propone que cualquier extremidad o parte del rostro puede convertirse en títere, haciendo del cuerpo un escenario y a la vez un personaje. Según el comunicado oficial, esta propuesta logra crear historias cargadas de humor, poesía e imaginación apelando a la exploración precisa del movimiento y el uso de objetos sencillos en escena. No se requieren grandes escenografías ni diálogos extensos, pues la comunicación es principalmente visual y corporal.

La función hace parte del 24.º Festival Internacional de Títeres Manuelucho 2026, organizado por la Fundación de Títeres y Teatro La Libélula Dorada y la Gerencia de Escenarios Territoriales del Idartes. Dicha programación internacional busca conectar a públicos de diferentes edades: familias, niñas y niños, jóvenes, docentes, artistas y entusiastas de disciplinas como el mimo, la danza, el clown y el teatro físico.

El evento se enmarca dentro de la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá, programada entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre de 2026. La Bienal propone cuatro ejes temáticos: Juego y territorio, Espacio y ambiente, Disfrute y creatividad, y Lenguajes digitales. Este espacio reúne propuestas, talleres, charlas y una programación de invitados nacionales e internacionales, promoviendo las artes como una práctica transformadora para las niñas y los niños.

La cita para ‘Body Rhapsody’ será en el Teatro El Ensueño, en Ciudad Bolívar. La obra plantea una reflexión poderosa: ¿qué ocurre cuando es el propio cuerpo el que narra?

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se transforma el cuerpo en títere en la obra ‘Body Rhapsody’?

En ‘Body Rhapsody’, la compañía Hugo e Inés utiliza las extremidades y el rostro para crear personajes y escenas sin recurrir a títeres externos. Mediante un manejo preciso del movimiento y una exploración de las posibilidades físicas, las manos, los pies y el rostro adquieren roles nuevos, narrando pequeñas historias y emociones, todo en un lenguaje escénico principalmente visual.

¿Qué es la Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá y qué propone en su tercera edición?

La tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá es un evento que reúne programación artística, talleres y conversaciones, orientados a la infancia. En esta edición, se proponen cuatro ejes principales: Juego y territorio, Espacio y ambiente, Disfrute y creatividad, y Lenguajes digitales, con la intención de promover la creatividad y la transformación de los espacios a través de las artes para niñas y niños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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