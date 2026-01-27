El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando al ritmo de una canción alusiva al presidente Gustavo Petro, luego de que una encuesta reciente mostrara una leve mejoría en los niveles de imagen positiva del jefe de Estado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A Petro ya le volvieron a dar la visa para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump)

El contenido provocó comentarios inmediatos por el mensaje político que acompaña la escena. En uno de los versos de la canción se hace referencia directa a una eventual reelección presidencial, un tema que ha desencadenado debate en distintos sectores del país, pese a que dicha figura no existe actualmente en el ordenamiento constitucional colombiano.

Junto al video, Benedetti escribió una frase que avivó la discusión: “¡Si hubiera reelección, Petro gana otra vez!”, mensaje que fue interpretado como un guiño político en medio del debate sobre el balance del Gobierno y el escenario electoral que se aproxima.

Lee También

La letra de la canción que acompaña el video incluye referencias a decisiones del Ejecutivo y a la figura del propio ministro, además de insistir en la idea de una hipotética continuidad del proyecto político de Gustavo Petro.

Qué pasa con la reelección en Colombia

La figura de la reelección presidencial fue eliminada en Colombia mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, que modificó la Constitución Política y prohibió de manera expresa la reelección inmediata y futura para el cargo de presidente de la República.

Desde entonces, cualquier mención a una posible reelección carece de sustento legal y solo puede entenderse como una referencia política o simbólica, sin viabilidad jurídica dentro del actual marco constitucional.

El video de Benedetti, sumado al contenido de la canción y al mensaje que lo acompaña, volvió a poner sobre la mesa un tema que, aunque cerrado en lo normativo, sigue provocando ruido en el debate público y político del país.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.