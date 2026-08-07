Por: Noticiero 90 minutos

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La banda presidencial es uno de los símbolos más reconocibles y de mayor peso dentro de la vida política colombiana, ya que se encuentra en el centro de la ceremonia de posesión del presidente, marcando un momento de relevancia nacional. Esta pieza de protocolo se compone de los colores característicos de la bandera colombiana: amarillo, azul y rojo, y destaca con el escudo nacional en el centro, reafirmando así el vínculo del jefe de Estado con los valores y símbolos patrios. Su uso, de acuerdo con la información consignada, sobrepasa la simple formalidad y se convierte en una representación tangible de la autoridad presidencial frente al Poder Ejecutivo de Colombia.

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Portar la banda presidencial no confiere el poder al mandatario, ya que el origen de ese poder reside en la elección popular y en lo dispuesto por la Constitución. No obstante, este emblema cumple la función de dejar clara y de manera visible la investidura del presidente, principalmente durante actos de carácter institucional o protocolario, como lo es la posesión frente al Congreso, donde el presidente electo realiza el juramento y asume oficialmente su periodo de gobierno.

Uno de los detalles destacados en el artículo es la relevancia de la confección de la banda; para muchos mandatarios, esta ha sido elaborada por el maestro nariñense Luis Abel Delgado, ampliamente conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”. Según Abelardo de la Espriella, Delgado ha convertido su oficio en un legado de excelencia y tradición tanto para presidentes nacionales como para pontífices internacionales, dotando a la prenda de un valor adicional.

Aunque la banda presidencial es la insignia que más suele captar la atención, existen otros símbolos oficiales que acompañan estos actos solemnes, como la bandera y el escudo nacional. Además, algunos objetos históricos adquieren relevancia en función del contexto político, como la Espada de Bolívar, la cual ha sido custodiada en varios lugares simbólicos y representa hitos importantes en la historia reciente del país.

De esta forma, la banda presidencial no solo identifica a la máxima autoridad ejecutiva de Colombia, sino que también remite de forma simbólica a la historia, la legitimidad y la unidad nacional a través de sus elementos y su elaboración artesanal.

¿Cuál es el significado de la banda presidencial en Colombia?

La banda presidencial en Colombia simboliza la investidura y autoridad del jefe de Estado, distinguiéndolo visualmente en actos oficiales. Aunque no le otorga poder por sí sola, representa la dignidad del cargo y los valores patrios, con sus colores y emblemas nacionales.

¿Quién confecciona la banda presidencial y cuál es su importancia?

La confección de la banda presidencial ha estado a cargo del maestro nariñense Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”. Su trabajo es considerado un legado de excelencia, aportando aún más valor simbólico y artesanal a este elemento protocolario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.