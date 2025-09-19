El barrio Sotomayor de Bucaramanga vivió momentos de tensión este viernes 19 de septiembre, cuando un hombre fue atacado a tiros mientras se movilizaba en una camioneta Nissan de placas DUN 751. El atentado ocurrió cerca de la 1:00 de la tarde, en la concurrida intersección de la carrera 27 con calle 45, según el diario El Tiempo.

Los sicarios, según los reportes iniciales, se desplazaban en una motocicleta Pulsar negra de placas AKF 19F. Tras abrir fuego contra la víctima, huyeron del lugar sin dejar rastro. El conductor alcanzó a sobrevivir, aunque su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, indicó el rotativo en cuestión.

Alerta en encuentro del Centro Democrático

Lo que encendió las alarmas fue la coincidencia: a pocas cuadras se desarrollaba un foro político del Centro Democrático con la presencia de sus precandidatos presidenciales, entre ellos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. El evento, además, incluía un homenaje al senador Miguel Uribe, asesinado el 7 de junio.

Estos hechos ocurrieron cerca del lugar donde estábamos varios precandidatos a la presidencia en Bucaramanga. Versiones preliminares indican que dos sujetos en una moto interceptaron al conductor de la camioneta que se ve sobre el anden y lo hirieron con arma de fuego. Este es… pic.twitter.com/pQAG4qROtZ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 19, 2025

Miguel Ángel Pinto Rueda, responsable de la organización del foro de precandidatos en Bucaramanga, aseguró que la jornada se desarrolló con total normalidad y precisó que el atentado sicarial ocurrido en las inmediaciones no tenía relación con los participantes del encuentro, sino que correspondía a un episodio independiente. “Fue un hecho aislado que lamentamos. Fue un atentado contra una persona al frente del sitio donde realizamos el foro de precandidatos en Bucaramanga”: Miguel Angel Pinto #VocesySonidos pic.twitter.com/FepFpykFuJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 19, 2025

