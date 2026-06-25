Mientras que Abelardo de la Espriella arranca con los planes de su gobierno, las elecciones regionales de 2027 en Colombia ya mueven el panorama político nacional con estrategias anticipadas por parte de los diferentes sectores gubernamentales.

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Las fichas del presidente saliente Gustavo Petro que aspirarían a ser elegidos en alcaldías y gobernaciones de cara a los comicios locales buscan consolidar el proyecto de izquierda, según un informe de El Tiempo sobre el tema.

Este plan político concentrará sus mayores esfuerzos electorales en las capitales de Bogotá, Cali, Medellín y también en la ciudad de Barranquilla de forma contundente.

Varios alfiles del mandatario saliente manifestaron abiertamente que se medirían en las urnas para la elección de alcaldes y gobernadores en diversas zonas del territorio nacional.

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Estos líderes competirán en los lugares donde la izquierda disputó los votos cabeza a cabeza con el presidente electo de la república, Abelardo De La Espriella.

La meta principal del Pacto Histórico consiste en capitalizar los más de 12 millones de votos que la colectividad obtuvo en todo el país.

Es importante recordar que algunos de estos personajes salieron del actual gobierno con el objetivo exclusivo de hacerle una intensa campaña a Iván Cepeda.

Estrategia electoral del petrismo en el Caribe

Uno de los primeros nombres que apareció en este complejo panorama de cara a las regionales es el del actual ministro Armando Benedetti.

Esto ocurre a pesar de que Cepeda le cerró las puertas de la campaña debido a las investigaciones judiciales que cursan hoy en su contra.

Una situación bastante similar vivió el político Roy Barreras, aunque a ambos les atribuyeron el recordado triunfo de Petro en el año 2022.

Aquel éxito del pasado se logró tras la consolidación de alianzas de todo tipo con diversos sectores de la política tradicional nacional.

Y si bien en el petrismo purasangre no reconoce a Benedetti como militante, él representa una ficha fuerte para competir en Barranquilla.

El ministro intentará derrotar en las urnas a la llamada casa Char, el poderoso clan político que apoyó decididamente a De La Espriella.

Esta estructura tradicional de la costa norte colombiana tendría un ministerio asegurado en el nuevo gobierno de la mano de Elsa Noguera.

En esa ciudad caribeña, Iván Cepeda obtuvo 375.178 votos en la segunda vuelta frente a los 309.652 de su oponente.

Por su parte, Benedetti ha expresado públicamente en varios escenarios que de ninguna manera descarta esta valiosa oportunidad en su región.

De hecho, después de una reunión con miembros del Pacto Histórico en marzo pasado, el funcionario aseguró textualmente ante los medios:

“Yo tengo ganas si ustedes me apoyan”, cuando los periodistas le preguntaron directamente sobre su posible aspiración en el Atlántico.

La disputa del petrismo por Bogotá

Otra de las plazas locales que se disputará con intensidad el petrismo de forma prioritaria será la capital de la república.

En Bogotá, los analistas no descartan que aspire Carlos Carrillo, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

A pesar de que Carrillo tenía una suspensión de la Procuraduría por participación en política, presentó oficialmente su renuncia institucional.

El retiro del funcionario de la UNGRD ocurrió el pasado 5 de junio para dedicarse por completo a hacerle campaña a Cepeda.

El alfil del presidente saliente disputaría el aval del petrismo con figuras de peso como la exministra de ambiente Susana Muhamad.

La exfuncionaria también suena fuertemente como una opción viable para la alcaldía de la capital colombiana en el corto plazo.

Incluso, Carrillo podría enfrentarse en las urnas al exsenador Gustavo Bolívar, un líder que siempre le ha coqueteado a Bogotá.

La aspiración presidencial previa de Bolívar la frenó el propio Petro para abrir paso a otras candidaturas dentro del movimiento.

En esta plaza capitalina se enfrentarán directamente a Juan Daniel Oviedo, quien fue la fórmula presidencial de la senadora Paloma Valencia.

Oviedo alcanzó más de un millón de votos, la mayoría en Bogotá, durante la pasada ‘Gran Consulta por Colombia’.

Fichas del Pacto le dijeron a El Tiempo que le habrían ofrecido no interferir en sus aspiraciones si apoyaba a Cepeda.

Sin embargo, Oviedo optó por mantener una participación bastante discreta durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial del país.

El panorama del petrismo en Antioquia y el Valle

Por los lados de Antioquia, departamento en el que se impuso ampliamente De La Espriella, también cocinan una estrategia local.

El Pacto Histórico busca recuperar urgentemente el terreno perdido después de que conquistaron la alcaldía de Medellín con Daniel Quintero.

Por sus líos judiciales actuales, el ahora superintendente de Salud nombraría a un heredero político para dar la pelea electoral.

Además, los estrategas no descartan una posible alianza con el exsenador conservador Carlos Trujillo, quien renunció hace días a su colectividad.

Fuentes en Antioquia ya han empezado a asegurar que es probable que se le dé el aval a Trujillo en el progresismo.

Otra ficha que suena para competir por un cargo territorial es Alexánder López Maya, exdirector del Departamento Nacional de Planeación.

El actual senador del Pacto Histórico, muy cercano a Petro, podría llegar a una eventual candidatura a la gobernación del Valle.

El propio senador respondió públicamente a estos rumores políticos afirmando de forma directa: “Yo voy a estar donde tenga que estar. “Son temas que hemos venido hablando con la comisión política, con Iván, con Aida”, complementó el congresista de izquierda. “Hoy la izquierda y el progresismo son mayorías en el Valle del Cauca”, remarcó López Maya con total seguridad.

Él fue una pieza fundamental en la campaña presidencial de 2022 y mantiene un vínculo muy estrecho con Francia Márquez.

En ese departamento también suenan los nombres de Roy Barreras y del exalcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina.

El Tiempo indicó que le consultó a Ospina por ese posible escenario, pero dijo que no se iba a referir al tema.

Sin embargo, fuentes en el Valle le dijeron a este diario que su nombre es uno de los que más fuerza tiene.

Por el número de votos del Pacto Histórico, dan por descontado que pongan a un líder cercano al Presidente como candidato.

¿Qué planes tiene el petrismo en el Meta?

El Tiempo afirmó que fuentes cercanas al petrismo le dijeron que también estarían buscando arrebatarle el departamento del Meta a la derecha.

En esa zona llanera ganó De La Espriella con 339.754 votos, mientras que el candidato Iván Cepeda obtuvo 225.693 votos.

Por eso, alistan la candidatura de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien renunció temporalmente para apoyar a Cepeda.

Harman ya había ocupado un cargo de elección popular en ese departamento al ser alcalde de Villavicencio entre 2020 y 2023.

A inicios de junio, la Procuraduría General lo sancionó por irregularidades en el trámite de un despacho comisorio como alcalde.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria concluyó que la conducta de Harman generó demoras injustificadas en la ejecución de una orden judicial.

Esta acción afectó directamente el cumplimiento oportuno de las decisiones adoptadas por la autoridad competente en el año 2022.

El Tiempo les consultó oficialmente a por lo menos 4 de los políticos que aparecen en el sonajero, pero no respondieron.

Finalmente, el sector político aún no define el futuro electoral de la exsenadora María José Pizarro ni de Claudia López.

López salió a apoyar a Cepeda a última hora tras su fracasado intento individual por llegar a la Presidencia de Colombia.

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