Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Andrés Felipe Flórez Agudelo, un hombre de 32 años, conocido por su círculo cercano como ‘Zuela’, fue asesinado a tiros en el barrio Los Inquilinos, ubicado en Dosquebradas. De acuerdo con la información publicada por El Diario, el crimen se produjo mientras él dedicaba su tiempo a apoyar a la comunidad afectada por el reciente terremoto, repartiendo almuerzos a las personas damnificadas. El hecho ocurrió la tarde del miércoles 12 de agosto, aproximadamente a las 3:00 p. m., justo frente a la residencia de la víctima.

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Flórez Agudelo se encontraba en plena labor solidaria, entregando estos alimentos a quienes más lo necesitaban luego de la emergencia, cuando un hombre desconocido aprovechó el momento para acercarse a él. Según lo relatado por la misma fuente, el atacante no cruzó palabra alguna con ‘Zuela’; simplemente sacó un arma de fuego y de inmediato disparó en varias ocasiones, emprendiendo luego la huida del lugar sin dejar rastro.

Tras el atentado, Andrés Felipe fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Mónica. Los médicos informaron que ingresó con cuatro heridas de bala localizadas en cuello, pecho, la parte alta de la espalda y brazo derecho. A pesar del esfuerzo del equipo médico, las lesiones fueron letales y el joven falleció en el centro asistencial pocas horas después de su ingreso.

El CTI de la Fiscalía, que es el Cuerpo Técnico de Investigación, fue el encargado de practicar la inspección técnica en el lugar de los hechos, así como en el cuerpo de la víctima. Posteriormente, los restos de Flórez Agudelo fueron llevados a Medicina Legal en Pereira para practicarle la necropsia correspondiente, procedimiento estándar en todos los casos de muerte violenta.

En medio de la conmoción, la comunidad y los familiares de la víctima optaron por no entregar declaraciones ni información sobre las posibles causas del crimen. Las autoridades, según lo reportado por El Diario, adelantan actualmente las labores investigativas para identificar al responsable del asesinato, así como para esclarecer los motivos y circunstancias exactas en las que se perpetró este acto violento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Andrés Felipe Flórez Agudelo y en qué contexto ocurrió su asesinato en Dosquebradas?

Andrés Felipe Flórez Agudelo, conocido como ‘Zuela’, tenía 32 años y era reconocido entre sus familiares y amigos por su disposición para ayudar a los demás. En el momento del asesinato, se encontraba repartiendo almuerzos a personas damnificadas por un terremoto en el barrio Los Inquilinos, Dosquebradas. El ataque ocurrió frente a su casa, cuando fue abordado y baleado por un desconocido que huyó inmediatamente.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el homicidio de Andrés Felipe Flórez Agudelo en Dosquebradas?

Según la información proporcionada por El Diario, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lidera las pesquisas sobre este caso. Realizaron inspecciones técnicas tanto en la escena como al cuerpo de la víctima, que fue trasladado a Medicina Legal para necropsia. Actualmente, los investigadores trabajan en identificar al responsable, definir los móviles del asesinato y esclarecer el contexto en el que ocurrió este trágico hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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