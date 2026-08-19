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Después del fuerte terremoto que sacudió al departamento del Valle del Cauca, la preocupación entre los habitantes creció rápidamente, impulsada por la circulación de rumores, cadenas y audios en distintas plataformas de mensajería sobre una presunta crisis ambiental. En un esfuerzo por aclarar el panorama y tranquilizar a la ciudadanía, la Secretaría de Salud Departamental emitió un pronunciamiento oficial donde descartó la existencia de una afectación generalizada que comprometiera la calidad del aire en la región.

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De acuerdo con lo señalado por María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, “los daños estructurales ocasionados por el sismo no representan una catástrofe ambiental a gran escala que ponga en riesgo la atmósfera del departamento”. Esta precisión tenía como objetivo mitigar los temores provocados por información imprecisa y garantizar que las decisiones de la población se basaran en datos verificados.

Una de las grandes inquietudes expresadas por la comunidad fue si era necesario el uso permanente de tapabocas, medida que en los días posteriores al terremoto se debatió ampliamente. Según la Secretaría de Salud, el uso de estos insumos debe ser selectivo y está recomendado exclusivamente para aquellas personas cercanas a edificaciones colapsadas, involucradas en la remoción de escombros, o que se encuentren en lugares con alta concentración de polvo y material particulado. De esta forma, la autoridad sanitaria recalcó que quienes habitan barrios o sectores que no sufrieron daños estructurales pueden estar tranquilos, pues no existe justificación técnica para portar tapabocas de manera preventiva en esos casos.

La Secretaría de Salud también llamó la atención sobre la importancia de estas recomendaciones, ya que el uso indiscriminado de tapabocas puede ocasionar el desabastecimiento de insumos médicos esenciales e incrementar la ansiedad colectiva. Paralelamente, datos de los boletines oficiales confirman que no se ha presentado un aumento de enfermedades respiratorias ligadas directamente a la supuesta contaminación del aire derivada del terremoto.

Por estos motivos, se exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Gobernación del Valle y la Secretaría de Salud Departamental, así como a verificar la autenticidad de cualquier información antes de difundirla, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas y reducir el impacto de la desinformación en la emergencia.

¿Cuál es la recomendación de la Secretaría de Salud del Valle sobre el uso de tapabocas tras el terremoto?

La Secretaría de Salud recomendó emplear tapabocas solamente en zonas donde haya colapso de edificaciones, labores de remoción de escombros o alta presencia de polvo. La medida no se sugiere para todos los habitantes, sino solo para quienes están en riesgo de exposición a partículas suspendidas por el sismo.

¿Existe evidencia de contaminación del aire en el Valle del Cauca luego del terremoto?

Hasta la fecha, la Secretaría de Salud Departamental afirmó que no existe contaminación del aire generalizada ni un aumento de enfermedades respiratorias asociadas al desastre, según los boletines oficiales divulgados tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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