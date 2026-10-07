Por: Noticiero 90 minutos

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Entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre, cuatro destacados maestros y maestras artesanas de Santiago de Cali viajaron a París, Francia, como representantes de la ciudad en el evento Territorios Vivos París 2026. Esta cita internacional, organizada por la Asociación de Primeras Damas de Colombia (ASODAMAS), busca conectar la cultura, los saberes ancestrales, el diseño y las industrias creativas en un solo espacio, dando visibilidad a las tradiciones que identifican a las comunidades participantes, según información presentada por Noticiero 90 Minutos.

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La participación de los artesanos caleños fue posible gracias al programa Litoral 'Artesanías del Pacífico', impulsado por la Alcaldía de Santiago de Cali y gestionado a través de la Secretaría de Cultura. Esta iniciativa acompaña procesos de formación, desarrollo de producto, fortalecimiento técnico y acceso a espacios de circulación y comercialización, brindando herramientas para la sostenibilidad de los oficios tradicionales.

Durante su estancia en la capital francesa, los artesanos participaron en intercambios culturales, recorridos por ateliers —término en francés para talleres de arte o artesanía—, encuentros académicos y una muestra museográfica que destacó sus conocimientos y experiencias. De acuerdo con la fuente, las técnicas presentadas incluyen la cestería en paja tetera, la cestería en werregue, la joyería en filigrana y la tejeduría en telar horizontal, todas ellas representativas de la diversidad cultural del Pacífico y el suroccidente colombiano.

Estas cuatro historias reúnen recorridos de vida marcados por el arraigo y la resiliencia: Deira Tomasa Quiñones, desplazada de Magüí Payán (Nariño), halla en el tejido una conexión con su herencia familiar; José Miguel García Villa, joyero en filigrana originario de Guapi (Cauca), combina su labor artesanal, la enseñanza del oficio a mujeres y su trabajo como guarda de seguridad en Cali; Carmencita Cárdenas Chiripua, del pueblo indígena Wounaan, transmite la cestería en werregue en el barrio Siloé; y Bertha Helena Mosquera, caleña experta en telar horizontal, combina lo tradicional con propuestas de diseño contemporáneo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, elogió a los artesanos por su contribución a la proyección de las tradiciones locales en escenarios internacionales, mientras que el secretario de Cultura, Julián Eduardo Arteaga, resaltó la importancia de los oficios artesanales no solo como patrimonio inmaterial sino como fuente de ingreso familiar. Según Arteaga, fortalecer a los maestros artesanos y facilitar su reconocimiento en nuevos escenarios permite tanto la circulación del conocimiento ancestral como la adopción de aprendizajes que enriquecen estos procesos.

Sostener la compra de artesanías, generar canales de comercialización justa y promover el reconocimiento intergeneracional de estos saberes son acciones fundamentales para preservar la riqueza cultural y económica de las familias dedicadas a la artesanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artesanías del Pacífico colombiano fueron presentadas en París por los maestros caleños?

Las técnicas exhibidas por los artesanos de Cali en París incluyeron la cestería en paja tetera, la cestería en werregue, la joyería en filigrana y la tejeduría en telar horizontal. Estas prácticas reflejan la identidad y diversidad cultural del Pacífico y el suroccidente colombiano.

¿Qué significa el término patrimonio inmaterial y cómo se relaciona con la artesanía?

Patrimonio inmaterial se refiere a las manifestaciones culturales, conocimientos y tradiciones transmitidas de generación en generación, como la artesanía. En el contexto del artículo, las técnicas y saberes artesanales de los maestros son consideradas patrimonio inmaterial, fundamentales para la identidad y continuidad cultural de sus comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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