Por: Noticiero 90 minutos

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La alopecia es una reducción en la densidad del cabello que puede afectar diversas áreas del cuerpo, entre ellas el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas e incluso la barba. Así lo señaló Lina Triana, cirujana plástica, en una entrevista realizada para el espacio especializado en salud de 90 Minutos. Triana destaca que la alopecia debe ser vista más allá de un problema puramente estético, ya que se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura. Sin embargo, explica que es posible controlarla y mantenerla estable cuando se aplican tratamientos personalizados adecuados para cada paciente.

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De acuerdo con lo expuesto por Triana en 90 Minutos, las causas de la alopecia pueden derivar tanto de situaciones de la vida cotidiana como de condiciones estrictamente médicas. Entre los desencadenantes más frecuentes se incluyen el estrés persistente y las deficiencias nutricionales, en especial la falta de proteínas y vitaminas esenciales. A esto se suman alteraciones hormonales causadas por hipotiroidismo, etapas posteriores al embarazo—también conocidas como efluvio telógeno—o el empleo inadecuado de terapias hormonales y de testosterona, en particular en entornos de entrenamiento físico.

Además, Triana menciona que diversas enfermedades del cuero cabelludo, como alergias, inflamaciones o la queratitis seborreica (una inflamación específica de la piel), también pueden propiciar la caída del pelo. Sin embargo, según la especialista, el tipo más habitual de alopecia es la alopecia androgenética, la cual involucra principalmente factores hereditarios y hormonales. Las personas con esta predisposición presentan más receptores para la dihidrotestosterona, una hormona que incrementa con la edad, debilitando progresivamente el cabello hasta que deja de crecer. En contraste, entre las mujeres empieza a ser más común la llamada alopecia cicatrizal o fibrosante, caracterizada porque el propio sistema inmune ataca el folículo piloso.

Triana enfatiza que la caída moderada de pelo es natural debido al ciclo biológico capilar, pero recomienda acudir a un especialista en caso de notar una disminución significativa de densidad o acumulación inusual de cabellos. Resalta la importancia del diagnóstico con un tricoscopio—herramienta médica especializada—y advierte que remedios caseros y champús comerciales no siempre son efectivos. Además, desmiente la creencia de que raparse fomenta el nacimiento de cabello nuevo; si la raíz (folículo) muere, el pelo no vuelve a crecer. Para prevenir la alopecia, la experta sugiere una alimentación balanceada, lavado capilar adaptado al tipo de cuero cabelludo y considerar tratamientos médicos como ozonoterapia o láser antes de buscar microinjertos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la alopecia no se considera solo un problema estético?

La alopecia, según la doctora Lina Triana en 90 Minutos, es una enfermedad crónica que afecta no solo la imagen, sino también los aspectos médicos y emocionales de quienes la padecen, ya que su origen puede estar relacionado con factores hereditarios, hormonales y de salud general.

¿Cuáles son los principales tipos de alopecia y cómo se diferencian?

De acuerdo con Triana, la alopecia androgenética es la más común; se relaciona con factores hereditarios y mayor sensibilidad a la dihidrotestosterona. En mujeres, también aparece la alopecia cicatrizal o fibrosante, donde el propio cuerpo ataca el folículo piloso, diferenciándose por el mecanismo que causa la caída del cabello.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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