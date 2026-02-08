En las últimas horas se conoció un video en el que un hombre golpeó con tal crudeza a una mujer que provocó que ella se desmayara dentro de un ascensor, para luego sacarla arrastrada por el pasillo del edificio en el que viven, en Montería.
En redes sociales han identificado a esta persona como Jesús David Giraldo y aseguran que es odontólogo.
Pues las personas han buscado ese nombre en Internet y el primer perfil que aparece es el de un odontólogo que vive en Cali y se llama Jesús David Giraldo Uribe. Sin embargo, él no es el protagonista de la agresión.
En un video compartido en sus redes sociales, Giraldo Uribe explicó que nunca ha ido a Montería y dio más detalles de lo que ha pasado en su entorno: “Hago este video porque porque necesito aclarar algo porque me tienen las redes sociales estalladas, muy reventadas, con muchos comentaros, mensajes de odio, amenazas, porque supuestamente yo maltraté físicamente a una mujer en Montería y pues yo no soy de Montería ni he ido a allá. Me están confundiendo con esta persona. Desafortunadamente el hombre se llama igual que yo. No sé si este hombre no tiene redes sociales o qué, pero todos están llegando a mí”.Lee También
Este es el video que él publicó en sus redes sociales:
Hasta el momento, el verdadero agresor Jesús David Giraldo no ha sido encontrado y se dice que desde la difusión de su video cerró todas las redes sociales.
La única imagen que hay de él es una publicada en redes sociales desde el momento de la agresión, pero ni las autoridades ni las personas en redes sociales han podido dar con su paradero.
(Vea también: Declaran emergencia por grave crisis climática que hay en Córdoba y Sucre; reportan 14 muertos)
Y es que por estos días, Córdoba vive una difícil situación climática que ha centrado la atención de la opinión pública, lo que ha hecho que este caso tenga menos relevancia, aunque es de gran relevancia.
