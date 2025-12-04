Angie Rodríguez, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), subyuga a la Casa de Nariño a una atmósfera de tensión e incertidumbre tras negarse a abandonar su cargo, a pesar de ser requerida por el presidente Gustavo Petro. Esta renuencia se ha convertido en un foco de malestar y descontento que agita los pasillos del recinto gubernamental.

Rodríguez ha logrado mantener una presencia activa en el epicentro del poder, a pesar de las exigencias del máximo mandatario. Según altos funcionarios de la Casa de Nariño, la exdirectora no ha presentado su carta de renuncia ni ha dado inicio al procedimiento de entrega del cargo.

Los desacuerdos sobre nombramientos administrativos parecen haber sido el motor del conflicto. Rodríguez resistió con vehemencia la designación de José Alexis Mahecha como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos (ITRC). Mahecha, antiguo subdirector del Dapre bajo Rodríguez, se convirtió en la manzana de la discordia, originando tensiones internas que propiciaron su salida.

Su caída en desgracia se atribuiría, en parte, a su paso por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), agencia de inteligencia señalada de múltiples escándalos de espionaje e interceptaciones ilegales. Ante las objeciones de Rodríguez, el presidente Petro sostuvo que su decisión era firme y se mantendría.

Diversas voces insinúan que, el tiempo que Rodríguez permanece en la Casa de Nariño, podría estar siendo utilizado para manipular u ocultar información de importancia. Se han denunciado intentos de bloquear a la subdirectora Letty Leal, quien vendría a asumir el cargo dejado por Rodríguez, el acceso a documentos oficiales imprescindibles.

Además, su actitud desafiante y hostil hacia sus colegas ha tensado aún más la cuerda. Posteriormente, la sustracción en la residencia de sus progenitores en Bogotá se ha interpretado como un intento de justificar su estancia prolongada, al señalar un supuesto ambiente de amenazas.

El gran temor radica en que Rodríguez continuará ejerciendo, desde su despacho, los poderes asociados a su anterior cargo. Este miedo no es infundado, un ejemplo palpable se vivió el pasado 2 de diciembre cuando, en horario nocturno, designó a una de sus mejores amigas, Lina Marcela Moscote López, como asesora de nivel 10, uno de los cargos más remunerados.

