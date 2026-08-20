Por: Noticiero 90 minutos

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El pasado 10 de agosto, el Hospital Universitario del Valle (HUV) se enfrentó a una compleja situación durante el sismo que sacudió a la ciudad. En ese contexto de temor e incertidumbre dentro de las instalaciones, la anestesióloga Claudia Komaromy tomó una decisión fundamental: permanecer junto a su paciente, una mujer bajo sedación profunda y con movilidad reducida debido a un tumor cerebral. Su actuación, acompañada por dos residentes en formación en neuroanestesia, fue registrada en video y rápidamente se difundió, provocando una oleada de mensajes de reconocimiento tanto para ella como para sus colegas. Sin embargo, de acuerdo con Komaromy, su acción responde más al deber profesional que a una acción extraordinaria, pues, en sus palabras, "no se trata tanto de un acto heroico".

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La anestesióloga explicó que parte de la formación en su especialidad prepara a los médicos para actuar en situaciones de emergencia, apoyándose en protocolos diseñados para países con alta frecuencia de sismos como Chile y Japón. En este sentido, existe un principio fundamental en la práctica de la anestesiología: si el paciente está anestesiado, sedado o en estado de indefensión, el anestesiólogo tiene la responsabilidad de protegerlo, incluso si su propia seguridad se ve comprometida. Komaromy relató que lo que se observa en el video corresponde precisamente a ese principio: "proteger a una paciente que estaba en sedación profunda y nos quedamos ahí". Además, resaltó la importancia del ejemplo para quienes se encuentran en proceso de formación, agregando que las acciones de los residentes también son dignas de reconocimiento.

El miedo, aseguró Komaromy, fue un factor presente durante todo el episodio: "Obviamente con el mismo pánico que todo el mundo, con el mismo temor, con la misma sensación inminente de que vamos a morir, de que no hay nada que hacer". Cuando se cortó la energía eléctrica, recordó un hecho de su infancia, cuando vivió un terremoto en Tumaco y fue tranquilizada por su madre. Ese recuerdo le permitió manejar la situación, recordándose a sí misma que ante el pánico lo esencial es proteger a los demás. Finalmente, la paciente pudo ser evacuada tras el sismo y la actuación del equipo recibió numerosas muestras de reconocimiento. Komaromy insistió en que la labor del anestesiólogo implica, ante todo, el compromiso con quienes no pueden defenderse por sí mismos.

¿Qué funciones cumple un anestesiólogo en emergencias como terremotos?

En emergencias como los terremotos, el anestesiólogo asume la responsabilidad de cuidar a los pacientes que se encuentran bajo sedación o anestesia, ya que no pueden defenderse por sí mismos. Como explicó Claudia Komaromy según este reporte, su papel es el de "guardián de la vida", siendo quien debe velar por la seguridad y estabilidad de los pacientes aun cuando ello represente riesgos personales.

¿Por qué es relevante la formación específica para anestesiólogos ante sismos?

La formación específica en anestesiología para actuar ante sismos resulta esencial porque permite que estos profesionales apliquen protocolos y principios desarrollados en contextos de alta sismicidad, como Chile y Japón. Esto prepara al personal para brindar la mejor protección posible a los pacientes más vulnerables durante una emergencia, tal como lo describe la propia Komaromy a partir de su experiencia en el Hospital Universitario del Valle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.