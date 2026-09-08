Por: El Espectador

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El cortometraje “La Europa”, dirigido por el bumangués Jorge Pérez Aldana y estrenado en 2025, se ha posicionado como una obra clave para visibilizar la realidad de los líderes campesinos en Los Montes de María. De acuerdo con información compartida por el equipo de producción a través de la cuenta oficial de Instagram, Andrés Narváez, protagonista del documental y líder campesino, enfrenta una grave situación de riesgo: ha sido amenazado de muerte. Narváez ya había sufrido un atentado en 2014 debido a su lucha por la defensa del territorio, lo que lo obligó a exiliarse en España.

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Según el comunicado difundido, Andrés Narváez y seis líderes más, identificados como Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder, Candelaria Barrios, José Marrugo y Osvaldo Contreras, recibieron un mensaje intimidatorio que los declara objetivo militar y les otorga solo 73 horas para abandonar su tierra, bajo la amenaza de perder la vida. Quien firma la amenaza se identifica como comandante del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo armado ilegal. Además, se acusó en el mensaje al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) de participar en actividades organizativas en el territorio.

Jorge Pérez Aldana enfatizó, en el comunicado publicado en Instagram, el carácter persistente de la violencia en Colombia. Señala que, aunque los nombres de los actores armados o las siglas cambien, la situación se repite en los mismos lugares y sobre las mismas comunidades. Frente al peligro inminente, el director demandó protección urgente, por parte de la Unidad Nacional de Protección, para los líderes amenazados, así como investigación de la Fiscalía sobre el origen de las amenazas y acompañamiento internacional, dada la inmediatez del riesgo.

El corto “La Europa” fue grabado entre 2021 y 2024 en Los Montes de María, Colombia, y en Asturias, España. De acuerdo con el diario La Vanguardia, la hacienda La Europa, ubicada en Ovejas, Sucre, comprende 1.321 hectáreas cuyo control fue entregado a 114 familias campesinas en 1969 mediante la reforma agraria. Sin embargo, con el paso de los años, la violencia generalizada, los desplazamientos y las disputas por la propiedad han transformado a La Europa en símbolo de la resistencia rural para asegurar el derecho a la tierra.

Casos similares han ocurrido, como el del actor natural Andrés Castañeda, protagonista de la película ‘Los reyes del mundo’, quien tras el estreno de la cinta en 2022 fue objeto de amenazas y extorsiones en la vereda antioqueña donde residía, según se menciona en el artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Andrés Narváez y por qué es importante su historia en el cortometraje “La Europa”?

Andrés Narváez es un líder campesino y compositor de Los Montes de María cuya vida y lucha han sido el eje central del cortometraje “La Europa”. Su historia representa la resistencia de las comunidades rurales ante la violencia y los desplazamientos forzados, especialmente en territorios como la hacienda La Europa, escenario de disputas por la tierra desde 1969. La importancia de su caso radica en visibilizar las amenazas persistentes que enfrentan quienes defienden los derechos agrarios en Colombia, como muestra el reciente comunicado del equipo de producción.

¿Qué es el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y por qué amenaza a líderes sociales?

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) es una estructura armada ilegal mencionada en el comunicado por ser responsable de las recientes amenazas de muerte contra Andrés Narváez y otros líderes sociales. Según el mensaje recibido por los afectados, el EGC los declara objetivo militar debido a su participación en actividades organizativas en defensa de los derechos humanos y territoriales en Los Montes de María. Este tipo de amenazas evidencia la vulnerabilidad de los defensores de derechos rurales frente a grupos armados en zonas históricamente conflictivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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