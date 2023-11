El expresidente Álvaro Uribe se pronunció este jueves a propósito de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro y en la que no lograron acuerdos sobre la reforma a la salud.

Según Uribe, su oposición al Gobierno ha sido “con franqueza y sin insultos” y de hecho se refirió a las críticas que ha recibido por el tono de sus críticas, que para algunos es “tibio” con el actual Gobierno, recordando jocosamente el apodo que algunos sectores le han adjudicado de ‘furibe’.

“Muchas personas creen que, como ya no es ‘furibe’, entonces mansitico, no va a decir lo que hay que decir y no, uno tiene que hablar con claridad de todos los argumentos y yo creo que la mejor contribución a la democracia es hacerlo en buen lenguaje. Franqueza, pero buen lenguaje. Reconocer antagonismos, sin ofensas, sin agresiones, yo creo que el gobierno no se sintió agredido por nosotros y nosotros tenemos que decir que el Gobierno adelantó anoche ese debate con nosotros en un nivel de total respeto”, precisó.