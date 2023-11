El expresidente Álvaro Uribe se pronunció este lunes a propósito de la versión libre que rindió ante la Fiscalía General de la Nación, en respuesta a las declaraciones que dio Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz y donde lo salpica con la Masacre de El Aro.

El exmandatario volvió a cuestionar el cambio en la versión del exjefe paramilitar y se fue lanza en ristre contra la JEP por admitirlo tras la más reciente audiencia en la que Mancuso habló de una presunta “omisión” por parte de Uribe en la época de los hechos, cuando era gobernador de Antioquia.

(Vea también: Petro asegura que presentará su reforma a la salud “todas las veces que sea necesario”)

“Cómo no hace una verificación y examina esos documentos donde Mancuso dice que en esa reunión supuesta, porque no se dio, no se habló de paramilitarismo en Colombia. A mí me parece que es una irresponsabilidad de la JEP, un deseo para afectar mi reputación y procurar que me pongan preso, y es un irrespeto a la justicia con esas ligerezas”, dijo.

El expresidente hizo un relato de los hechos en los cuales negó haberse reunido con Mancuso, a quien dijo conocer, pero sin haber cruzado palabra con él.

“Yo nunca me reuní con paramilitares. Desde que era candidato dije, al único de esos jefes paramilitares que conozco era Mancuso, pero nunca me reuní con él, nunca conversé con él. No pasó del saludo; si lo saludé dos veces no lo saludé tres, si lo saludé tres, no lo saludé cuatro; eso se lo he dicho al país”, agregó.

Lee También

Uribe consideró que lo que está ocurriendo es una “venganza” por haber extraditado al exjefe de las AUC a Estados Unidos durante su Gobierno, indicando que lo que ha hecho la JEP es “desprestigiarlo”.

“El peor de los atentados en mi contra, el moral, fue hecho por los paramilitares. La noche en que se supo que los iba a extraditar empezaron desde el aeropuerto a llamar a los periodistas. Me dijo mi señora, ‘qué es esta bulla, son las dos de la mañana’. Le dije, ‘estamos extraditando a estos señores porque siguen cometiendo delitos desde la cárcel y no hay manera de controlarlos en Colombia’; me dijo ella, ‘se van a vengar toda la vida’”, aseveró.

(Lea también: “¡De qué se queja!”: Uribe se puso del lado de Petro para hacer quedar mal a Santos)

Por las acusaciones en su contra Uribe, quien recordó que la JEP no puede investigarlo al carecer de esa competencia, recordó que entabló acciones judiciales contra Mancuso en Colombia y Estados Unidos.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.