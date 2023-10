En el parque Gaitán de Manrique, comuna 3 de Medellín, el expresidente Álvaro Uribe expuso los primeros argumentos de desacuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó la petición de la Fiscalía General de la Nación de cerrar el caso que se adelanta en su contra por los delitos de sobornos a testigos y fraude procesal.

El líder del Centro Democrático aseguró que “no hay manera de desvirtuar que siempre pedí la verdad”. Entre tanto, contó que siempre había pedido verificar informaciones desde 2011, “informaciones sobre visitas a presos a quienes les ofrecían beneficios para que declararan en mi contra, muchas de ellas por el senador Iván Cepeda”.

El expresidente Uribe dijo que pedirá espacio en las universidades para exponer su caso ante docentes y estudiantes porque lo que buscan es anular su libertad con mentiras y “ponerme a terminar mis años en una cárcel”.

“Voy a pedir espacios en las universidades para debatir con estudiantes y profesores sobre mi caso, yo he hecho valer mi derecho de defender mi reputación y han abusado de ese derecho para anular mis derechos electorales, para pretender anular mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel”.

Recordemos que lo que hizo el Tribunal fue decirle a la Fiscalía que el caso no podía precluir porque no se había investigado lo suficiente para resolver todas las dudas. Además, el reconocido abogado Miguel Ángel del Río también insiste en que este no precluya.

Por esta razón, los magistrados le ordenaron al búnker seguir con las pesquisas hasta llegar a una conclusión, ya sea para acusar al expresidente y llevarlo a juicio, o para pedir de nuevo la preclusión con nuevos argumentos.

