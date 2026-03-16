Una fuerte advertencia sobre el clima de inversión en el país lanzó María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Cámara de Comercio Colombo Americana, luego de que se conociera una caída del 38 % en la inversión proveniente de Estados Unidos hacia Colombia durante 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Rentabilidad de cajitas de NuBank si invierte $1 millón a 6 meses: hace ganar varios ‘morados’)

La dirigente empresarial publicó un mensaje en su cuenta de X en el que calificó la cifra como una señal preocupante que debería encender alarmas en el país.

Según explicó, cuando el principal inversionista extranjero de Colombia reduce su participación de manera tan marcada, el impacto no se limita al flujo de capital que deja de llegar.

Lee También

“La reducción de 38 % en la inversión de Estados Unidos en Colombia durante 2025 es una alerta que no admite lecturas complacientes”, escribió Lacouture en su publicación.

Estas fueron sus declaraciones:

La reducción de 38% en la #inversión de Estados Unidos en #Colombia durante 2025 es una alerta que no admite lecturas complacientes. Cuando el principal inversionista del país reduce de esa manera su exposición, lo que está en juego no es solo el flujo de capital, sino la… pic.twitter.com/fISGeSCa5i — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) March 16, 2026

Advertencia por percepción internacional sobre Colombia

Para la presidenta de AmCham, la disminución de la inversión también tiene implicaciones sobre la forma en que Colombia es percibida por los inversionistas en el exterior.

En su análisis, el problema no se limita a la disponibilidad de recursos o al atractivo económico del país, sino a factores relacionados con la confianza.

“Cuando el principal inversionista del país reduce de esa manera su exposición, lo que está en juego no es solo el flujo de capital, sino la percepción internacional sobre la estabilidad y confiabilidad del entorno colombiano”, señaló.

Este tipo de señales, explicó, puede afectar la forma en que otros inversionistas internacionales evalúan sus decisiones sobre Colombia.

AmCham dice que el problema no es el potencial, sino la incertidumbre

Lacouture también sostuvo que Colombia sigue teniendo ventajas claras para atraer inversión extranjera, pero advirtió que algunas decisiones recientes han generado dudas en el entorno empresarial.

De acuerdo con su mensaje, las señales de incertidumbre regulatoria y fiscal estarían debilitando el atractivo del país frente a los inversionistas.

“Colombia mantiene ventajas evidentes para atraer inversión, pero las está neutralizando con señales de incertidumbre regulatoria y fiscal”, afirmó.

En ese sentido, concluyó que el desafío no está en la capacidad económica del país, sino en garantizar condiciones claras para quienes buscan invertir.

“El problema no es de potencial; es de predictibilidad y responsabilidad. Y sin predictibilidad no hay inversión sostenible de largo plazo”, concluyó la dirigente gremial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.