Se continúa moviendo la arena política en el Atlántico, esta vez volvieron a ser protagonistas el ex candidato a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, y el representante a la Cámara, Agmeth Escaf, quienes desataron una fuerte polémica a través de las redes sociales.

El congresista por el Pacto Histórico publicó una foto en su cuenta de ‘X’, en donde se puede ver a Máximo Noriega, mencionado en caso Nicolás Petro, sonriendo y a su lado estaba Eduardo Verano.

La imagen fue acompañada con este mensaje: “En Barranquilla es vox populi que @Maximo_NoriegaR ha apoyado en el pasado a Eduardo Verano y que actualmente lo sigue haciendo. De dientes para afuera dice que él y su esposa sí representan al Pacto, pero debajo de la mesa traicionan a nuestra colectividad. Mientras en público me critica a mí dizque por charista, (cosa que jamás ha demostrado), en privado negocia apoyos con ellos”

En Barranquilla es vox populi que @Maximo_NoriegaR ha apoyado en el pasado a Eduardo Verano y que actualmente lo sigue haciendo. De dientes para afuera dice que él y su esposa sí representan al Pacto, pero debajo de la mesa traicionan a nuestra colectividad. Mientras en público… pic.twitter.com/RymAxkdCk7 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) October 14, 2023

Ante este fuerte comentario, el dirigente político, Máximo Noriega no se quedó callado y tildó Agmeth de “mentiroso y cobarde”, justo cuando salía de un evento en donde su esposa, Verónica Patiño, recibió el apoyo de Edgar Palacios a su candidatura a la Gobernación del Atlántico.

“Me encontré con Verano y lo saludé. Y resulta que el perro rabioso de la candidatura de Varela, el señor Agmeth Escaf y algunos pocos aliados que le quedan, dicen que es un acuerdo privado, semejante mentira sin escrúpulos. Él cómo es un cobarde, como dice mi abuela ‘quien las hace se las imagina’, él no muestra que Varela se reúne con los partidos charistas, el no muestra que Varela se reunió con el asesor del uribismo, el señor J.J Rendón, eso no le parece grave”, precisó Noriega.

“¿Por qué necesitamos a Verano si tenemos presidencia? No seamos tan pendejos, como decía mi papá. No es justo que haya alguien intentando mentirle a la gente con un argumento tan falta de criterio. Usted es un cobarde y es quien ha dividido el Pacto Histórico”, agregó.

Así mismo, la esposa del dirigente político, fue enfática al afirmar que su candidatura no se arrodillará ante ninguno y que continuará siendo independiente y transparente.

