Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, realizó un enérgico pronunciamiento público frente a los recientes incendios forestales que han afectado al departamento. El domingo 6 de septiembre, la mandataria expuso a través de su cuenta de X (antes Twitter) su preocupación por lo que consideró señalamientos falsos contra la gestión de las autoridades durante esta emergencia ambiental. De acuerdo con sus declaraciones, Matiz anunció que llevará a cabo denuncias legales contra aquellas personas que estén difundiendo acusaciones infundadas sobre el manejo de los incendios por parte de la administración departamental y los organismos de apoyo.

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La dirigente subrayó el esfuerzo conjunto de la Gobernación, los organismos de socorro, la Policía, los campesinos y voluntarios que, según puntualizó, han estado trabajando durante las últimas cinco semanas para atender los múltiples focos de incendio en diferentes zonas del Tolima. Matiz resaltó especialmente la labor de los bomberos y de las comunidades rurales que han contribuido activamente en el control de las llamas.

En su intervención, la gobernadora fue clara al advertir que “todo el peso de la ley” caerá sobre quienes provoquen incendios intencionalmente. Además, enfatizó que también iniciará acciones legales contra quienes, según señaló, estén intentando “responsabilizar falsamente” y perjudicar el trabajo realizado en la gestión de la crisis. Matiz consideró estas imputaciones como ataques que afectan la reputación y el trabajo de las entidades e individuos involucrados en la atención a la emergencia.

La mandataria también manifestó su preocupación por el uso político de la tragedia ambiental, sugiriendo que hay personas que tratarían de obtener beneficios electorales en medio de la crisis. Matiz afirmó que “esto, queriendo sacar réditos políticos de una tragedia como esta”, deslegitima el esfuerzo conjunto de quienes han estado al frente de la situación. Finalmente, hizo un llamado a la sensatez y al diálogo, pidiendo que la emergencia no se convierta en un escenario de enfrentamientos políticos y sociales. Concluyó advirtiendo que espera que las conflagraciones no alimenten el odio ni la polarización que, según ella, algunos buscan incentivar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la respuesta de Adriana Magali Matiz ante las acusaciones por el manejo de los incendios en Tolima?

Según las declaraciones públicas citadas en su cuenta de X, Adriana Magali Matiz rechazó enfáticamente los señalamientos contra la gestión de la emergencia e informó que interpondrá acciones legales contra quienes difundan información falsa o intenten perjudicar el trabajo de la Gobernación y los organismos de apoyo durante la crisis de los incendios en Tolima.

¿Por qué Adriana Magali Matiz advierte sobre el uso político de la emergencia por incendios en Tolima?

La mandataria señaló que algunas personas estarían intentando aprovechar la tragedia para obtener beneficios políticos. Matiz hizo un llamado a evitar que esta situación derive en divisiones y enfrentamientos, insistiendo en que la prioridad debe ser atender la emergencia y proteger a las comunidades afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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