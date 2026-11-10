Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un plan familiar en el municipio de San Rafael, Antioquia, terminó en tragedia luego de que un adolescente de 17 años falleciera en el balneario El Castillito. Según la información entregada por las autoridades y los organismos de emergencia, la desaparición del joven se reportó cuando los familiares y quienes lo acompañaban notaron que había ingresado al río, pero después de cerca de 40 minutos no pudieron volver a localizarlo ni tuvieron noticias suyas. Inmediatamente se activó una alerta a la línea de emergencias, lo que llevó a que los socorristas se desplazaran rápidamente hasta el lugar.

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En respuesta a la llamada, cuatro integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael acudieron a la zona del balneario provistos de equipos de buceo, chalecos salvavidas y otras herramientas de protección. De acuerdo con el reporte citado, las labores de búsqueda se vieron complicadas por la profundidad y la amplitud del afluente, lo que exigió a los rescatistas realizar hasta tres inmersiones en aguas del río antes de lograr ubicar el cuerpo sin vida del adolescente. La complejidad de las maniobras evidencia el nivel de riesgo al que estos equipos se enfrentan en situaciones de rescate similares.

Una vez hallado el cuerpo, los bomberos coordinaron con la Policía Nacional las acciones necesarias para extraer al joven del agua y trasladarlo a la morgue municipal. Las autoridades locales han empezado el proceso de investigación para esclarecer en qué circunstancias precisas ocurrió la emergencia. Según los reportes iniciales, el caso se trataría de una muerte por inmersión, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles adicionales acerca de lo sucedido y la identidad completa del menor no ha sido confirmada oficialmente.

El balneario El Castillito, en el Oriente antioqueño, es conocido como uno de los lugares visitados por residentes y turistas que llegan al municipio de San Rafael. La tragedia, que hoy es materia de investigación, ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública la seguridad en escenarios naturales.

¿Qué ocurrió con el adolescente en el balneario El Castillito, San Rafael?

De acuerdo con los organismos de socorro y la Policía Nacional, el adolescente desapareció luego de ingresar al río y no ser visto durante aproximadamente 40 minutos. El cuerpo fue hallado tras tres inmersiones de los bomberos voluntarios, en una operación dificultada por las condiciones del afluente. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte, presumiblemente por inmersión.

¿Por qué fue difícil rescatar al adolescente en el río de San Rafael, Antioquia?

La búsqueda se complicó por la profundidad y amplitud del río en el balneario El Castillito, lo que obligó a los bomberos a realizar hasta tres inmersiones para localizar el cuerpo. Estas condiciones naturales dificultan las maniobras de los equipos de rescate y aumentan el riesgo de este tipo de operaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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