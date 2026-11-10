Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reconocido comerciante Rafael Bernate, conocido en El Guamo por el apodo de ‘Mojico’, fue hallado sin vida este martes 10 de noviembre en aguas del río Magdalena, según información consignada en los reportes de las autoridades locales. Este hombre llevaba varios días en calidad de desaparecido, situación que preocupó tanto a sus familiares como al resto de la comunidad en el municipio.

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El cuerpo de Bernate fue encontrado específicamente en la zona de La Chamba, una región ubicada dentro de la jurisdicción de El Guamo. De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver fue divisado entre una acumulación de troncos y ramas sobre el afluente, situación que llevó a que los organismos de emergencia y las autoridades se desplazaran rápidamente hasta el lugar para atender el caso y recuperar el cuerpo.

Rafael Bernate era conocido en El Guamo principalmente por su oficio de vendedor de carne en la plaza de mercado del municipio. Su desaparición comenzó a ser notoria cuando, el sábado 7 de noviembre, dejó su casa al mediodía para hacer unas compras y no regresó, hecho que alertó a sus seres queridos tras perder todo contacto con él desde ese momento.

Tan pronto se supo de su desaparición, los familiares, allegados y los organismos de socorro iniciaron la búsqueda, que se prolongó por varios días hasta el hallazgo definitivo del cuerpo. Entre las entidades que participaron en los operativos estuvieron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y personal de criminalística, quienes llevaron a cabo las labores de recuperación del cuerpo y las inspecciones técnicas requeridas por el protocolo.

Por ahora, de acuerdo con los informes de los organismos oficiales, no se conocen las circunstancias exactas en las que Rafael Bernate terminó en el río ni las causas precisas de su muerte. Las autoridades señalaron que estos aspectos solo podrán esclarecerse una vez concluyan los procedimientos forenses y las investigaciones respectivas.

La trágica noticia ha suscitado conmoción y tristeza entre los habitantes de El Guamo, donde ‘Mojico’ era un personaje ampliamente identificado por su trabajo y su presencia frecuente en la plaza de mercado local.

¿Cómo fue la desaparición y posterior hallazgo de Rafael Bernate en El Guamo?

Según los informes obtenidos por las autoridades y el registro de lo sucedido, Rafael Bernate desapareció después de salir de su vivienda al mediodía del 7 de noviembre para efectuar unas compras. Tras varios días de intensa búsqueda por parte de sus allegados y los organismos de socorro, su cuerpo fue encontrado sin vida el 10 de noviembre, en el sector de La Chamba, atrapado entre troncos y ramas en el río Magdalena.

¿Qué entidades participaron en la búsqueda y recuperación de Rafael Bernate?

En la búsqueda y recuperación del cuerpo de Rafael Bernate estuvieron presentes entidades como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y equipos de criminalística, que se encargaron tanto del operativo de búsqueda como del procedimiento técnico y forense posterior al hallazgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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