Un grave accidente de tránsito se presentó en la mañana de este sábado, 31 de enero, en el municipio de Funza, Cundinamarca, en el que una mujer perdió la vida a causa de ser atropellada por un furgón.

(Ver también: Excandidato a alcaldía habría atropellado a ciudadano, no lo auxilió y murió; familia pide justicia)

El incidente se presentó en carrera 9 con calle 15, en el sector conocido como Bar del Campo, por lo que tocó cerrar completamente la vía, causando una gran congestión vehicular.

Minutos después de que ocurrió el accidente apareció el video del accidente registrado por una cámara de seguridad, en el que se puede apreciar que la mujer, vestida con un saco con capota color gris, trata de pasar la calle corriendo sin percatarse que viene el vehículo pesado.

Este venía rápido y por eso mismo no le dio tiempo al conductor de frenar, por lo que se la lleva por delante, arrastrándola por algunos metros. La mujer falleció en el lugar del siniestro debido a las heridas ocasionadas por el choque.

#FATAL 🚨 Mujer mur¡ó tras ser arrollada por furgón en Funza (C/marca). Cam/seguridad captó que víct¡ma intentó cruzar por paso peatonal cuando el vehículo, que habría presentado falla mecánica, la impactó fatalmente. Autoridades investigan lo ocurrido en la mañana de este 31ENE. pic.twitter.com/cpCblpxuqi — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 31, 2026

Desde entonces, las autoridades avanzan con el levantamiento del cuerpo y las investigaciones, recolección de relatos y más para determinar la responsabilidad o no del conductor involucrado en este accidente.

(Ver también: Motociclista murió en grave choque con camión en la NQS (Bogotá); hay trancón en la zona)

Más allá de eso, las autoridades les recomiendan a todos los actores viales respetar las señales de tránsito, tanto los peatones para no cruzar las calles cuando el semáforo está en rojo, como a los conductores respetar los límites de velocidad para que les dé tiempo de reacción en caso de que se presente cualquier situación en las vías.

