Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Cuatro personas habrían resultado heridas tras un accidente de tránsito registrado en la vía Chicoral-Gualanday, en jurisdicción de El Espinal, Tolima. El incidente ocurrió en la tarde del domingo 11 de octubre, según los primeros reportes citados por fuentes como El Nuevo Día. Los hechos se presentaron aproximadamente a dos kilómetros del corregimiento de Chicoral, cuando una buseta tipo Aerovan resultó involucrada en un siniestro tras intentar esquivar material rocoso desprendido de una montaña.

Sigue a PULZO en Discover

La emergencia, de acuerdo con versiones preliminares de conductores que pasaban por el sector, tuvo lugar hacia las 3:05 p. m. de ese sábado. En ese momento, varias rocas cayeron sobre la calzada, sorprendiendo a quienes se movilizaban por el corredor vial y generando preocupación entre quienes transitaban la zona. El conductor del vehículo habría tratado de evitar el impacto con las piedras realizando una maniobra; sin embargo, perdió el control, lo que llevó a que la buseta saliera de la carretera por el costado derecho y terminara sobre el terreno contiguo.

La situación generó alarma no solo por el volcamiento del automotor, sino también por la presencia de rocas en la vía, lo que representó un riesgo adicional para otros viajeros. Las circunstancias exactas del accidente aún deberán ser establecidas por las autoridades, que investigan los hechos para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas de infraestructura o condiciones climáticas que influyeran en el desprendimiento del material rocoso.

En cuanto a los heridos, los reportes iniciales apuntan a que cuatro personas habrían sido lesionadas y trasladadas al Hospital San Rafael de El Espinal para recibir atención médica. Hasta el momento, no existe un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones y, aunque las primeras versiones sugieren que no serían de consideración, esta información está pendiente de confirmación por los organismos de salud. Se espera que en las próximas horas las autoridades revelen más detalles tanto sobre el accidente como sobre el estado de las personas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente en la vía Chicoral-Gualanday en El Espinal?

De acuerdo con la información preliminar citada por El Nuevo Día, el accidente habría sido provocado por el desprendimiento de material rocoso de la montaña, lo que sorprendió a los conductores en la vía y obligó al conductor de la buseta a realizar una maniobra evasiva. Sin embargo, al perder el control del vehículo, este terminó fuera de la carretera, resultando en cuatro personas lesionadas.

¿Cuál es el estado de salud de las personas heridas en el accidente de Chicoral?

Según los reportes disponibles mencionados en el artículo, las cuatro personas habrían sido trasladadas al Hospital San Rafael de El Espinal para recibir atención. Aunque las primeras versiones indican que sus heridas no serían graves, aún no existe un parte médico oficial que permita confirmar ni descartar la gravedad de las lesiones, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.