Una alerta de seguridad encendió las preocupaciones en el país luego de que el abogado Miguel Ángel del Río advirtiera sobre un presunto complot en su contra. La información, según explicó, apunta a que el plan se estaría coordinando desde la cárcel La Picota.

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En el mensaje que dio a conocer en X, también mencionó que el riesgo podría extenderse al periodista Gonzalo Guillén y a personas cercanas a su equipo. Ante ese panorama, pidió a las autoridades activar protocolos urgentes de protección y verificar la veracidad del reporte recibido.

“Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel Picota de Bogotá en mi contra, donde también atentarían contra el periodista Gonzalo Guillén, el sargento Wadith Velásquez y otros testigos”, indicó Del Río

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Aunque aún no hay un pronunciamiento de la Fiscalía y el Inpec, entidades a las que etiquetó el jurista, algunos personajes cercanos a él, como el candidato presidencial Iván Cepeda, se pronunciaron.

Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel Picota de Bogotá en mi contra donde también atentarían contra el periodista Gonzalo Guillén, el Sargento Wadith Velásquez y otros testigos. @INPEC_Colombia @FiscaliaCol @PoliciaColombia — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) March 25, 2026

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre presunto plan para matar a Miguel Ángel del Río?

Cepeda solicitó acciones inmediatas para prevenir cualquier riesgo, insistiendo en la importancia de garantizar la seguridad de quienes participan en procesos judiciales de alto impacto.

“Mi solidaridad con Miguel Ángel del Río, y también mi rechazo a esta nueva amenaza contra su vida e integridad. Pido a las autoridades que se reaccione con eficacia protegiéndolo e investigando el hecho denunciado”, indicó el aspirante a la presidencia.

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