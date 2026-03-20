Abelardo de la Espriella pasó en la mañana de este viernes por los micrófonos de Blu Radio para hablar, nuevamente, del apoyo que están recibiendo candidatos a la presidencia de los partidos políticos tradicionales y hegemónicos. Eso sí, asegura que él no está haciendo una campaña similar (a pesar de tener el apoyo del movimiento de Salvación Nacional y de Creemos —partido de Fico—).

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Los periodistas de Blu le hicieron diferentes preguntas y una de ellas fue Paola Ochoa. Ella le dijo: “José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda de Iván Duque, ¿no es de los mismos de siempre? ¿Es gente completamente distinta?”.

Abelardo, antes de responder, aprovechó para cobrarle una vieja deuda que le tenía: “Paola, antes, mucho gusto de saludarla, pero creo que tenemos que hacer una claridad y lo hago con todo respeto: usted se ha referido a mí en los peores términos y evidentemente no soy de su agrado. Creo que ese punto hay que aclarárselo a la audiencia”.

Y es que hace unas semanas, Paola Ochoa había dado unas fuertes declaraciones contra Abelardo. En medio de un debate en Blu, ella dijo: “No voy a votar por ninguno de los dos: ni Cepeda ni De la Espriella. No hay ninguna posibilidad de que yo vote por el elegido de Petro ni por el que yo veo es como un costeño fantoche. Por ninguno de los dos”.

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Esas palabras tuvieron un gran revuelo nacional porque muchos consideraron que era una opinión irrespetuosa y aunque Abelardo de la Espriella no dijo nada en ese momento, se guardo su respuesta para este viernes.

Posteriormente, sí respondió a la pregunta sobre José Manuel Restrepo: “Pero vamos a su pregunta: el doctor José Manuel Restrepo es un académico, un técnico, es un hombre de unas condiciones humanas y profesionales excepcionales. Ha sido rector de 4 universidades muy importantes (…) José Manuel Restrepo no es político, no es politiquería; no es un político tradicional“.

Y aunque De la Espriella quiera quitarle esa etiqueta a su fórmula vicepresidencial, en muchos sectores de la sociedad sí es percibido como un hombre la política tradicional, pues, además de su carrera académica, ha estado vinculado a diferentes gobiernos y políticos de tradición, lo que provoca esa percepción entre algunos colombianos.

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