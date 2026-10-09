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Un potente terremoto de magnitud 7,7 remeció la costa sur de Panamá el viernes, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 12,6 kilómetros, un dato relevante porque los sismos más superficiales suelen sentirse con mayor intensidad en la superficie. Este sismo llamó la atención tanto por su magnitud como por el hecho de que terremotos de esta fuerza no son habituales en Panamá, un país que rara vez experimenta temblores de tal magnitud. Las primeras reacciones no se hicieron esperar y, según imágenes de televisión, muchas personas salieron llorando a las calles, reflejando el nivel de conmoción que el suceso generó en la población.

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El epicentro del temblor se localizó cerca de la comunidad rural de La Pitaloza, en la provincia de Herrera, una zona con poca densidad de población y próxima a la costa del océano Pacífico. A pesar de que el área es poco habitada, el alcance del sismo fue tal que se sintió incluso en San José, la capital de la vecina Costa Rica, país que también monitorea de cerca los eventos sísmicos en la región.

Luego del terremoto, se activó automáticamente una alerta de tsunami en la región del Pacífico, cumpliendo con los protocolos internacionales de seguridad para prevenir riesgos adicionales. Sin embargo, esta alerta fue levantada poco después, tras comprobarse que no se producirían olas peligrosas. La rápida reacción de los sistemas de monitoreo demuestra la importancia de estas medidas preventivas en zonas vulnerables a movimientos sísmicos.

El diario ‘La Prensa’ documentó daños materiales, mostrando videos de la caída de la torre de un edificio histórico y el colapso de varios balcones en un edificio residencial en Penonomé. Esta ciudad se localiza a medio camino entre el epicentro y la capital panameña, lo que evidencia la extensión del impacto. El temblor, aunque se centró en una zona rural, afectó a estructuras emblemáticas y puso a prueba la resiliencia de las infraestructuras locales.

La experiencia de este terremoto en Panamá pone de manifiesto la necesidad de reforzar la preparación ante emergencias sísmicas, sobre todo en regiones donde estos eventos son poco frecuentes pero potencialmente devastadores, según los reportes conocidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias dejó el terremoto de 7,7 en Panamá?

El terremoto provocó escenas de conmoción en las calles, con personas saliendo de sus casas llorando, especialmente porque no es común vivir un sismo de tal magnitud en Panamá. Además de la reacción social, se registraron daños materiales importantes, como el derrumbe de la torre de un edificio histórico y la caída de balcones en Penonomé, según el diario ‘La Prensa’. Aunque se emitió una alerta de tsunami en el Pacífico, esta fue levantada pronto al comprobarse que no se presentarían riesgos adicionales.

¿Dónde estuvo el epicentro del terremoto en Panamá y cómo se sintió en otros lugares?

El epicentro del sismo se localizó cerca de la localidad rural de La Pitaloza, en la provincia de Herrera, en una zona poco poblada y próxima al océano Pacífico. Pese a esto, el temblor se sintió en ciudades más alejadas, incluido San José, capital de Costa Rica, demostrando el alcance regional del evento. Lo ocurrido evidencia la influencia de la localización y profundidad de los terremotos en la intensidad con la que se perciben en distintos lugares.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.