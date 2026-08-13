Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este miércoles 12 de agosto a El Salvador, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su más reciente monitoreo de actividad sísmica internacional. El evento telúrico se produjo en las cercanías de Chirilagua, una localidad salvadoreña, y tuvo lugar a las 7:30 p. m., hora local, con una profundidad de 57 kilómetros. Según detalla el reporte oficial, el epicentro se ubicó en la coordenada 12,61° de latitud y -88,29° de longitud, marcando un nuevo episodio de actividad sísmica en la región.

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El informe entregado por el SGC especificó las principales características técnicas del movimiento, resaltando la magnitud de 5,5, la profundidad de 57 kilómetros y el horario exacto de origen, las 7:30:04 de la noche. Esta información fue difundida en el marco del riguroso monitoreo que la entidad colombiana mantiene tanto sobre el territorio nacional como en diversas zonas del mundo que presentan actividad sísmica relevante.

Este evento se presenta pocos días después del terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto, situación que ha mantenido a las autoridades y organismos de emergencia de ese país en intensas jornadas de atención y recuperación. A pesar de las circunstancias adversas que enfrenta Colombia, el vínculo de solidaridad entre ambas naciones se ha evidenciado recientemente con el envío de ayuda humanitaria desde El Salvador, gesto que subraya la cooperación en momentos de emergencia.

La cobertura sobre el sismo de El Salvador hace énfasis en los datos técnicos proporcionados por el SGC, pues hasta ahora la información oficial se ha concentrado en la descripción precisa del fenómeno. El monitoreo continuo permite comprender mejor la dinámica sísmica en la región, clave para la adopción de medidas de prevención y respuesta ante este tipo de eventos naturales que ocurren con relativa frecuencia en territorios de alta actividad sísmica.

Este episodio refuerza la importancia de contar con información oficial y actualizada. Mientras Colombia encara su emergencia, el reporte de este nuevo sismo en El Salvador llama la atención sobre la necesidad de mantener la vigilancia y la cooperación internacional en materia de desastres naturales.

¿Cuál fue la magnitud y ubicación exacta del sismo en El Salvador el 12 de agosto?

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo registrado en El Salvador tuvo una magnitud de 5,5 y ocurrió cerca de Chirilagua, exactamente en la coordenada 12,61° de latitud y -88,29° de longitud, con una profundidad de 57 kilómetros.

¿Por qué es relevante el seguimiento del Servicio Geológico Colombiano a sismos internacionales?

El seguimiento del Servicio Geológico Colombiano a eventos sísmicos en otros países permite contar con información técnica precisa y actualizada, fundamental para la prevención y preparación ante fenómenos naturales tanto en Colombia como en países vecinos. La vigilancia internacional es clave para reforzar la cooperación y la pronta respuesta en escenarios de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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