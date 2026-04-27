Lo que prometía ser una solución “exprés” para miles de colombianos en España se ha convertido en una pesadilla burocrática. Este sábado se conocieron crudos relatos de compatriotas que han tenido que dormir a la intemperie, envueltos en bolsas de plástico y sobre cartones de reciclaje, para intentar conseguir el “informe de vulnerabilidad”, un requisito que el Gobierno español impuso a última hora para la regularización masiva de extranjeros.

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En ciudades como Madrid y Barcelona, la bogotana Danny Lorena Pedraza y la barranquillera Madeleine son solo dos de los rostros de esta crisis. “Nos acostamos en orden de llegada. Mucha gente encontró almohadas y cartones en contenedores para pasar la noche”, relató Pedraza, quien después de su turno como limpiadora debe correr a hacer fila en la Ronda de Toledo para no quedar fuera del proceso que vence el 30 de junio.

El caos se originó porque, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la legalización de medio millón de personas, incluyó un cambio de último minuto: ahora los migrantes deben demostrar que son “vulnerables”. Esto saturó los servicios sociales, que no dan abasto con las citas. Según expertos, hasta un tercio de los beneficiados serían colombianos, lo que explica por qué nuestras comunidades son las más afectadas en las filas.

El drama no distingue perfiles. Diana María Jaramillo, una abogada caleña a punto de dar a luz, describió su situación como una “odisea” tras caminar días enteros buscando el certificado. “Nos están dando la espalda en el momento en que más lo necesitamos”, denunció. Como ella, miles de profesionales colombianos hoy viven en habitaciones compartidas, esperando un papel que les permita homologar sus carreras y dejar de trabajar en la sombra.

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Para quienes están en España, los requisitos básicos siguen siendo:

Acreditar permanencia ininterrumpida desde antes de 2026.

No tener antecedentes judiciales.

Cumplir uno de los tres supuestos: contrato laboral, tener hijos a cargo o el mencionado informe de vulnerabilidad.

Mientras la derecha europea critica la medida y el Gobierno español intenta habilitar más ONG para expedir los certificados, los colombianos en Madrid siguen marcándose las manos con bolígrafo para que nadie se les “cole” en la fila. Es la lucha por un sueño que, por ahora, se duerme en el frío de las calles españolas.

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