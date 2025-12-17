El informe Perspectivas de la Migración Internacional 2025 de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) mostró un aumento sostenido de la migración colombiana hacia países de Europa y Norteamérica.

Sigue a PULZO en Discover

En 2023, la salida de colombianos a países de la Ocde creció 3,6 %, hasta alcanzar 227.000 personas, lo que ubicó a Colombia como el cuarto país de origen con más migrantes en esta zona.

España fue el principal destino, al recibir cerca del 75 % de los migrantes colombianos, con una alta participación de mujeres. Estados Unidos y Alemania se ubicaron en segundo y tercer lugar. La sorpresa es el aumento de la migración colombiana hacia la nación teutona.

Para 2024, el país con mayor número de colombianos residentes fue Estados Unidos, seguido por España y Chile. Una parte significativa de estos migrantes ya obtuvo la nacionalidad en los países de destino, especialmente en Estados Unidos y España.

Lee También

El informe también señaló que Colombia fue el principal país de origen de personas que sobrepasaron el tiempo permitido de estadía en Estados Unidos en 2023, aunque esta cifra fue la más baja desde 2016.

En sentido contrario, la Ocde indicó que Colombia también recibe inmigrantes, principalmente de Venezuela, Estados Unidos y Perú.

En 2024 llegaron 5.500 personas con permisos de residencia de larga duración, en su mayoría por trabajo, estudio o reunificación familiar.

Además, las solicitudes de asilo aumentaron, siendo Venezuela el principal país de origen de quienes pidieron protección en Colombia y en otros países de la Ocde.

¿Por qué aumenta cifra de colombianos que se van del país?

El aumento de colombianos que se van del país en los últimos años se explica por una combinación de factores económicos, sociales y de percepción sobre el futuro. En primer lugar, la situación económica influyó de manera decisiva.

El alto costo de vida, el encarecimiento de los alimentos, el arriendo y los servicios, junto con salarios que no crecieron al mismo ritmo de la inflación, llevó a muchas personas a buscar mejores ingresos y estabilidad en el exterior. A esto se suma la dificultad para acceder a empleo formal, especialmente entre jóvenes y profesionales recién graduados.

En segundo lugar, la inseguridad y la persistencia de la violencia en algunas regiones motivaron la salida de familias que buscaban entornos más seguros. También pesaron la incertidumbre política y los cambios frecuentes en las reglas económicas y tributarias, que generaron desconfianza en sectores empresariales y profesionales.

Otro factor clave fue la ampliación de redes migratorias. La presencia de comunidades colombianas consolidadas en países como Estados Unidos, España y Chile facilitó la migración, al ofrecer apoyo, información y oportunidades laborales.

Asimismo, algunos países flexibilizaron políticas de visado, estudio o trabajo, lo que abrió nuevas puertas para los colombianos. Finalmente, la migración también creció por razones educativas y de desarrollo personal.

Muchos colombianos decidieron estudiar, emprender o adquirir experiencia internacional con la expectativa de mejorar su calidad de vida y sus oportunidades a largo plazo.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.