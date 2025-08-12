La muerte de la menor conmocionó a los habitantes de Río de Janeiro, Brasil, y destapó las precarias condiciones en que vivía junto a su hermano de 5 años y su madre, Vanuza Moura, de 23 años, quien habitualmente salía con sus amigos a fiestas en diferentes lugares de esa ciudad.

Según informó El Tiempo, la mujer fue arrestada por las autoridades con cargos de abandono infantil con resultado de muerte, luego de dejar a los dos menores solos para asistir a un baile de ‘funk’ en el barrio Realengo.

De acuerdo con el jefe de la Comisaría 34 de Bangu, Alexandre Netto Cardoso, la vivienda en la que la madre vivía con sus hijos se podía catalogar como “insalubre, sucia y sin alimentos disponibles”. La Policía Civil investiga si la bebé falleció por asfixia al atragantarse con su biberón, mientras intentaba alimentarse sin supervisión adulta.

El medio citado mencionó que las autoridades no hallaron comida en la vivienda, lo que agravó la preocupación sobre el abandono. “Me pregunto cómo una niña puede pasar prácticamente todo el día sin comer”, señaló el jefe policial. La vivienda también estaba llena de ropa rota y en condiciones deplorables, según las autoridades.

Vecinos de la zona contaron a la policía de Río de Janeiro que escucharon a la bebé llorar durante toda la noche y que no era la primera vez que Vanuza dejaba a sus hijos solos para salir. Incluso, el padre de los menores, que no convive con ellos, sabía de este comportamiento, aunque no imaginaba que llegaría a consecuencias tan graves.

La noche de los hechos, Vanuza dejó comida preparada y pidió al niño de 5 años que alimentara a su hermana si lloraba. La mujer salió en la madrugada del domingo y regresó hacia las 8:30 a. m., momento en el que encontró a Valentina sin signos vitales. Estuvo ausente más de seis horas, detallaron las autoridades.

Pese a que intentó reanimar a la bebé, señaló que la menor llegó sin vida a la Unidad de Urgencias Magalhães Bastos. Fue en el hospital donde la policía fue alertada y procedió con la detención de Vanuza.

La investigación sigue en curso, pero las autoridades confirmaron que la madre será acusada de abandono infantil con resultado de muerte. El hermano mayor quedó bajo custodia de los Servicios de Protección Infantil para garantizar su seguridad. La operación fue desarrollada por la Policía Militar junto con la Comisaría 34 de Bangu.

