El recién posesionado presidente de transición de Perú, José Jerí Oré, pasó en cuestión de horas de asumir el mando del país a quedar en el centro de una polémica que encendió las redes sociales. Lo que empezó como una revisión casual a sus perfiles digitales terminó convirtiéndose en un escándalo público que amenaza con empañar su arranque en el poder.

De acuerdo con Infobae Perú, usuarios detectaron que Jerí seguía en Instagram decenas de cuentas de modelos y figuras vinculadas a contenido para adultos. Entre los perfiles identificados se encontraban plataformas internacionales y creadoras con gran presencia en ese ámbito.

Luego de la viralización de las imágenes, el mandatario eliminó varios de sus seguidos, aunque la reacción llegó demasiado tarde: las capturas de pantalla ya circulaban ampliamente en X (antes Twitter).

En este enlace puede ver el tipo de cuentas que seguía el nuevo presidente del Perú.

Controversiales mensajes del nuevo presidente del Perú sobre las mujeres

El ruido creció aún más cuando internautas desempolvaron viejos trinos de Jerí con comentarios que fueron tildados de ofensivos hacia las mujeres. En uno escribió:

“Las chicas doradas italianas de Rústica son imponentes! Mejor me voy a Italia! Mamma mía!”, y en otro: “Nadie puede con una mujer inteligente y atractiva, aun así sea la seguridad del Congreso”.

El episodio, que estalló justo después de su juramentación, deja al nuevo presidente en una posición incómoda. En lugar de consolidar su liderazgo en medio de la crisis política que atraviesa Perú, José Jerí enfrenta ahora un desafío mayor: recuperar la credibilidad y limpiar su imagen ante una opinión pública que no perdona ni olvida lo que ocurre en las redes.

