La destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, aprobada en el Congreso en octubre de 2025, abrió un nuevo capítulo en la crisis política de ese país. Con esta decisión, se activó de inmediato el mecanismo constitucional de sucesión presidencial, que establece quién asume el mando de forma interina.

Según la Constitución de Perú, en caso de vacancia presidencial, el cargo debe ser asumido por el presidente del Congreso. Esta transición será provisional hasta que se desarrollen las próximas elecciones.

¿Quién es el presidente encargado de Perú?

Actualmente, esa posición está ocupada por José Jeri, parlamentario de Somos Perú. Por lo tanto, Jeri quedó designado como presidente encargado de la República hasta que se defina la convocatoria a elecciones o un nuevo orden político.

En la misma sesión, el parlamentario tomó juramento como mandatario interino. El abogado de 38 años estará a cargo de esa nación hasta el 26 de julio de 2026.

El ascenso de Jeri al poder se da en un escenario de fuerte inestabilidad política: en menos de una década, Perú ha visto la destitución de cinco mandatarios, lo que refleja la fragilidad de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.

Con el país golpeado por la inseguridad y el crimen organizado, la expectativa ciudadana está puesta en cómo el nuevo presidente encargado logrará sostener la gobernabilidad y preparar el terreno para las elecciones generales de abril de 2026.

#URGENTE 🇵🇪 | El congresista Fernando Rospigliosi recibió por minutos la banda presidencial para adelantar el protocolo de entrega del mando del país al actual presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, quien ahora es el nuevo mandatario del Perú. pic.twitter.com/DtNbu8Ztup — La FM (@lafm) October 10, 2025

Aunque el mandato es interino, las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir la estabilidad política y social del país. Su papel será observado con atención por la comunidad internacional y por una ciudadanía cansada de la crisis recurrente en el escenario peruano.

#URGENTE 🇵🇪 |El presidente del Perú, José Enrique Jerí Oré, le declaró la guerra a la delincuencia y anunció que garantizará que las próximas elecciones sean ordenadas y transparentes. pic.twitter.com/cgSmojiUeF — La FM (@lafm) October 10, 2025

