Las principales fuerzas políticas de Perú presentaron este jueves ante el Congreso cuatro mociones para que la presidenta Dina Boluarte sea sometida a juicio político de destitución ante la severa crisis de inseguridad, según documentos radicados en plenaria.

Congresistas de siete de las 12 bancadas con representación parlamentaria entregaron las mociones de vacancia, para que sean debatidas y votadas la noche de este jueves.

Una de las solicitudes justifica el pedido de juicio político por la “permanente incapacidad moral” de la mandataria para ejercer el cargo que ocupa desde diciembre de 2022.

¿Qué pasó en Perú y por qué buscan destituir a Dina Boluarte?

En las últimas semanas las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado, una situación por la que manifestantes y líderes gremiales responsabilizan a Boluarte.

Si las fuerzas políticas que buscan su salida consiguen los apoyos necesarios este jueves, la presidenta será llamada a comparecer ante el pleno, o podrá hacerlo a través de su abogado, en una fecha que deberá ser también definida por el Parlamento.

Boluarte sería cesada de sus funciones con 87 votos a favor en un Congreso de 130 miembros.

Entre los motivos contra Boluarte está “su incapacidad para la gestión, en especial en el tema de la inseguridad ciudadana”, según señala una de las mociones de vacancia.

