A raíz de la creciente inseguridad en Perú y de los alegatos de “incapacidad moral permanente”, el Congreso consiguió los votos suficientes para destituir a la presidenta Dina Boluarte. Esta decisión fue consumada hacia la medianoche del jueves 9 de octubre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

Esta decisión, que fue divulgada por AFP, marca uno de los episodios más duros en la reciente historia política del país, algo que se suma a lo que ocurrió con su antecesor Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso por lo que fue retirado del poder.

Según los documentos presentados en el Congreso, los partidos conservadores y ultraconservadores que inicialmente respaldaban a Boluarte cambiaron de postura y terminaron promoviendo su salida. Entre ellos se encuentran Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, fuerzas con peso en la política nacional.

La crisis de seguridad ciudadana y el crimen organizado intensificaron las tensiones en el país. Uno de los hechos más recordados fue el ataque armado contra la banda Agua Marina durante un concierto en Lima, episodio que provocó un fuerte rechazo social y encendió la mecha de la crisis política.

Lee También

La destitución de Boluarte convirtió a Perú en el escenario de un récord preocupante: cinco presidentes removidos anticipadamente en menos de una década. Esta cifra refleja una inestabilidad política crónica que debilita la gobernabilidad y profundiza la desconfianza en las instituciones.

El golpe político ocurrió a seis meses de las elecciones generales de abril de 2026, un periodo crucial en el que varios de los congresistas que promovieron la salida de Boluarte son también aspirantes presidenciales. Este contexto refuerza la idea de que la crisis no solo responde a factores de seguridad, sino también a maniobras políticas previas a la contienda electoral.

El clima actual de incertidumbre y descontento social en Perú evidencia un cambio drástico en la dirección política. La caída de Boluarte no solo profundizó la crisis de gobernabilidad, sino que también abrió la puerta a un escenario aún más incierto de cara a las elecciones y al futuro inmediato del país.

Un camino marcado por la inestabilidad

Para entender este desenlace es necesario revisar la última década de la política peruana, caracterizada por la destitución sucesiva de presidentes y la constante pugna entre el Ejecutivo y el Congreso. Las raíces de esta crisis se encuentran en la corrupción, las divisiones internas y la ausencia de consensos, factores que se agravaron con el avance del crimen organizado y la violencia.

La destitución de Dina Boluarte se suma a esa cadena de rupturas institucionales que han convertido a Perú en un ejemplo de fragilidad democrática en la región. Resolver este panorama exige no solo reformas profundas, sino también voluntad política para enfrentar los problemas estructurales que llevan años sin solución.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.