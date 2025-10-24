Una situación de urgencia se está viviendo dentro del universo de Disney en Estados Unidos, ya que en los últimos meses, algunos turistas han fallecido en sus instalaciones, por lo que ya hay muchas personas alertadas.

De hecho, la semana pasada una turista que fue identificada como Summer Equitz, de 31 años, fue hallada muerta en su habitación del Contemporary Resort. Según el informe, el cuerpo de la mujer tenía múltiples lesiones por impacto contundente, pero no ocasionados por nadie más, por lo que la hipótesis más fuerte es un suicidio.

Ahora, apenas unos días después, una nueva tragedia sacude Disney, ya que un hombre de 60 años, que estaba acampando en la zona de Cottontail Curl, también perdió la vida.

Esta es una zona que muchas personas visitan para vivir la experiencia de los parques, pero de forma diferente, con un contacto mucho mayor con la naturaleza.

Sin embargo, este hombre habría sufrido una complicación médica, por lo que alertaron a las autoridades del parque y por más de que lo llevaron rápidamente a un centro médico y pese a los esfuerzos de los especialistas, falleció.

Sad news to report from Walt Disney World this morning. A guest at Disney’s Fort Wilderness Resort and Campground experienced a medical episode on Tuesday, October 21. Emergency services responded to a call at the Cottontail Curl loop of the campground. The guest, a man in hi… pic.twitter.com/pkftNNwS25 — Chip and Company (@4chipandcompany) October 22, 2025

Ahora, medios locales confirmaron que cerca al sitio de acampar no hubo ningún indicio de alguna trampa o culpabilidad de un tercero, por lo que aunque avanza la investigación, todo indica que el fallecimiento fue por causas naturales.

“Un hombre de unos 60 años sufrió una emergencia médica y fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente murió”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Esta es una situación que igual causa preocupación, recordando que el 6 de octubre, hace apenas 20 días, otra mujer falleció cuando se bajó de la montaña rusa ‘Haunted Mansion’ que está ubicada en Disneyland de Anaheim, en Los Ángeles.

Según las autoridades, la mujer se sintió mal al bajarse de la atracción y por eso recibió atención médica de inmediato. No obstante, al no mejorar la llevaron a un centro médico y allí falleció.

En todos los casos, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar las causas y razones reales de estos lamentables hechos, ya que no es normal que ocurran tan seguido.

