Sobre el mediodía de estel unes 5 de enero, Nicolás Maduro tuvo que comparecer ante un tribunal federal en Manhattan, donde se declaró inocente frente a los cargos presentados en su contra, según informó El Tiempo. Este proceso produjo una gran cantidad de especulaciones y expectativas en el público, dado que el proceso jurídico transcurrió bajo un formato bastante confuso y repetitivo, aún así, era el centro de atención de la mayoría de los principales medios de comunicación.

Con uniforme azul, una sencilla camiseta naranja, y un dispositivo de traducción simultánea, Maduro declaró ante el juez Alvin K. Hellerstein, su inocencia tanto en los cargos de conspiración narcoterrorista, como en los de importación de cocaína a Estados Unidos y otros delitos asociados, según informó The New York Times. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, afirmó Maduro durante la audiencia, que tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos.

Los detalles precisos del proceso judicial se mantienen bajo una estricta confidencialidad, sin embargo, son constantemente el objeto de especulaciones y análisis de juristas, académicos y periodistas. El juicio fue calificado de “confuso y repetitivo” lo que sin duda produjo frustración y ansiedad entre los venezolanos, quienes esperan con ansias el desenlace de esta histórica audiencia. Pese a ello, una serie de caricaturas fueron retratadas para mostrar cómo fueron las emociones de Maduro y su esposa en el juicio.

Estas son algunas de las imágenes:

El Tiempo señaló a su vez que el derrocado líder del régimen parecía más preocupado por su imagen pública que por los cargos en sí mismos. Muchos interpretaron su declaración de inocencia como un esfuerzo para mantener su legado político intacto más que una refutación definitiva de los cargos presentados.

En dicha audiencia, Barry Pollack, defensor de Maduro, anunció que no solicitará fianza por el exmandatario, dejando una sombra de incertidumbre sobre las estrategias de defensa que utilizará en los juicios futuros. Entre las posibles mociones que se abren se encuentra la del estatus de Maduro como “jefe de un Estado soberano” y la legalidad de su detención, cuestionado en la misma corte del juez Hellerstein, por el propio Pollack. “Hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar”

Con el avance del caso y la fecha de la próxima audiencia fijada para el 17 de marzo, tanto los espectadores como los protagonistas de esta historia jurídica y política aguardan un resultado que refleje equidad y justicia, en medio de este hito que denota un giro en la historia de América Latina, y que ha arrojado diferentes manifestaciones a favor y en contra de Maduro y Flores, no solo en Venezuela, sino en las frías calles de Nueva York.

