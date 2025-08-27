Los espectáculos con fuego se están volviendo una constante en bares y sitios de entretenimiento de todo el mundo, pues el hecho de bailar y demás con este elemento hace más llamativa la experiencia de los usuarios.

Sin embargo, los establecimientos no están preparados en caso de que algo ocurra, pues nadie está exento de accidentes y cuando pasan, los colaboradores del lugar no saben cómo actuar.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a una colombiana identificada como Manuela Vergara en los últimos días, pues trabajaba como ‘bartender’ en un establecimiento de Nueva York, estaba haciendo su ‘show’ y de repente se prendió en fuego.

Según comentó la tía de Manuela, Adriana Goden, en diálogo con amNewYork, todo ocurrió el pasado 23 de agosto en la cantina La Oficina, ubicada en 93-13 Roosevelt Avenue.

De repente, cuando la mujer estaba en su espectáculo, sintió que algo le cayó encima y ahí fue que todos notaron que su ropa y cabello se habían prendido en fuego, pero no hubo reacción de los asistentes, quienes solo miraban con asombro la situación.

En un momento, un amigo de la mujer fue quien se le tiró encima para tratar de apagarle el fuego, lo cual, según los médicos, ayudó bastante a que las consecuencias no fueran peores.

Lo más grave del asunto es que cuando la mujer estaba en la ambulancia con camino al hospital, escuchó que el hombre que la acompañaba solo pedía que se borrara la evidencia para que las autoridades no pudieran investigar.

“Mi hermana lo escuchó decir que estaba llamando a todos los gerentes de los bares y les pedía: ‘Borra todos los videos, no quiero que haya evidencia de esto’. Mi hermana estaba atrás, obviamente en ‘shock’, sin saber qué hacer”, comentó Sara Rodas, hermana de la mujer involucrada, en la conversación con el medio citado.

Y es que esto es grave porque aunque las autoridades ya comenzaron con las investigaciones, la familia no cree que haya sido un accidente sino algo intencional.

“Su mundo se le volteó por completo. Todos los que la rodean saben que es una muchacha muy buena, que no se merece esto en absoluto. No ha dejado de llorar y me pregunta si se ve fea”, concluyó Rodas.

Debido a que la mujer tiene un hijo de 2 años que depende 100 % de ella, y teniendo en cuenta que no va a poder trabajar por varias semanas porque estará hospitalizada según los médicos, la familia abrió una página de recaudos que les permita pagar los gastos médicos y le dé tranquilidad a Manuela mientras se recupera, pues esperan recaudar al menos 50.000 dólares, de los cuales apenas van poco más de 4.000.

