La administración de Trump provocó polémica al tomar la decisión de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 a los migrantes venezolanos en Estados Unidos, una medida que afecta directamente a aproximadamente 268,000 personas.

(Vea también: Mhoni Vidente dice qué pasaría con Maduro y habló de lo que viene para el líder del régimen)

Esta determinación implica que los venezolanos que gozan de este estatus perderán su protección legal contra la deportación a partir del próximo miércoles 10 de septiembre de 2025.

La medida se suma a la crisis bilateral entre Estados Unidos y Venezuela por el envío de buques de guerra al Caribe. Recientemente, las fuerzas armadas estadounidenses atacaron un bote “con drogas”, causando la muerte de 11 personas.

Lee También

¿Qué es el TPS y cómo afecta la suspensión del beneficio a venezolanos?

El TPS es una protección temporal, pero renovable, contra la deportación para migrantes provenientes de países afectados por desastres o violencia política. Fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien el miércoles 4 de septiembre anunció el fin de la medida.

Según la administración Trump, esta decisión se tomó luego de finalizar una designación de TPS de 2023 para un grupo diferente de migrantes venezolanos en ese mismo año.

Esto impacta directamente a los venezolanos que llegaron anteriormente a los EE. UU. bajo este estatus. Funcionarios justificaron la decisión citando factores como la seguridad nacional, la política de inmigración y argumentos económicos.

No obstante, esta decisión desató críticas por parte de defensores de derechos humanos y agrupaciones de migrantes. Según ellos, la crisis humanitaria y la agitación política que se vive actualmente en Venezuela no permiten garantizar un retorno seguro de los migrantes a su país de origen. Además, cuestionaron que la decisión del gobierno pueda sustentarse en motivos discriminatorios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.