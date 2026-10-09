Por: Caracol TV

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El ciclón Isaías, clasificado actualmente como tormenta tropical, continúa fortaleciéndose en el golfo de México mientras avanza hacia la costa de Estados Unidos. De acuerdo con un anuncio hecho por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien comunicó a través de la red social X que Isaías podría llegar a impactar tierra como huracán de categoría 3. El posible punto de llegada se encuentra entre Mobile, en Alabama, y Pensacola, en Florida, lo que ha generado preocupación en amplios sectores del noroeste del estado de Florida (conocido como el Panhandle).

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Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), durante su boletín de las 14:00 hora del este de EE.UU., se anticipa que Isaías se convierta en huracán el jueves, aproximándose a la costa norte del golfo el viernes. Además, el NHC alertó sobre el lado este del ciclón, considerado el más peligroso, por su potencial de provocar daños significativos. Aunque actualmente los vientos de Isaías alcanzan los 85 kilómetros por hora, se espera que aumenten hasta 175 km/h, quedando justo por debajo de la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. El organismo advirtió que las inusuales temperaturas cálidas del agua en esta época del año podrían propiciar una intensificación rápida de Isaías.

El pronóstico del NHC mantiene la vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, en Misisipi, hasta Indian Pass, en el Panhandle de Florida, un área que abarca toda la costa de Alabama. Las autoridades instaron a la población a prepararse ante posibles cortes de luz prolongados y a tomar precauciones especiales frente a la marejada ciclónica, la cual podría elevar el nivel del agua entre 1,5 y 2,1 metros sobre el suelo en diversos puntos, especialmente cerca del lugar de impacto.

Las precipitaciones asociadas a Isaías podrían dejar entre 7,5 y 15 centímetros de lluvia en un amplio territorio que va desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con acumulados de hasta 25 centímetros en algunos sectores. Las lluvias también se extenderán por gran parte del sureste de Estados Unidos, alcanzando incluso las Carolinas. Como parte de las medidas de preparación, DeSantis declaró el estado de emergencia en 25 condados del norte de Florida, adelantándose al posible impacto de la tormenta.

De acuerdo con la agencia EFE, Isaías es la novena tormenta con nombre en la presente temporada del Atlántico, comprendida entre junio y noviembre. Esta temporada se ha caracterizado por una actividad mínima debido al fenómeno climático El Niño, que mantiene las aguas del Pacífico más cálidas de lo habitual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto puede tener la tormenta Isaías en la costa de Estados Unidos?

El impacto de la tormenta Isaías podría incluir vientos intensos cercanos a la categoría de huracán 3, marejadas ciclónicas con incremento del nivel del agua entre 1,5 y 2,1 metros, lluvias intensas que pueden dejar acumulados de hasta 25 centímetros en algunos sectores y cortes de electricidad prolongados en áreas del Panhandle de Florida, Alabama, Misisipi y regiones aledañas, acorde con las previsiones del NHC y las advertencias de las autoridades locales.

¿Por qué el fenómeno de El Niño afecta la temporada de huracanes en el Atlántico?

El fenómeno climático El Niño, que implica un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, contribuye a que la temporada de huracanes en el Atlántico sea menos activa de lo habitual. De acuerdo con la agencia EFE, esta condición produce cambios en la atmósfera que dificultan la formación de tormentas y ciclones en el Atlántico, resultando en menos fenómenos de este tipo durante la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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