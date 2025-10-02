Este jueves 2 de octubre de 2025, las autoridades de México anunciaron la captura de Alejandro “N”, mejor conocido en el mundo del hampa como ‘El Chuacheneger’ o “El Diablito”. Este controvertido personaje es señalado como un líder principal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la violenta región de Chontalpa.

La detención se produjo mientras el sujeto se encontraba manejando un auto robado. Al ser detenido e inspeccionado, le encontraron un arma de fuego, varias dosis de una sustancia ilegal y se le incautó el vehículo que conducía. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público de inmediato, según recogió Infobae.

‘El Chuacheneger’, quien se convirtió en una figura destacada en la estructura del crimen organizado en esa zona del país. Diversas fuentes gubernamentales indican que este individuo era uno de los principales responsables de provocar violencia en la región de Chontalpa. Su arresto es visto como un movimiento significativo en la lucha contra el CJNG en Tabasco.

Se prevé que las autoridades seguirán ejecutando operativos en un esfuerzo por combatir la delincuencia organizada y mejorar la seguridad en la región. Así lo afirmaron en un comunicado conjunto varias de las instituciones participantes en el operativo, entre las que se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía estatal.

¿Por qué la región de Chontalpa es considerada un foco rojo de violencia en México?

Las altas tasas de violencia en Chontalpa están directamente relacionadas con la presencia de la delincuencia organizada. En los últimos años, la región fue territorio disputado por los cárteles del narcotráfico, quienes buscan controlar las rutas de tráfico hacia el norte del país.

Este conflicto trajo consigo un aumento exponencial en los índices de homicidios y otros delitos violentos. Sin embargo, la captura de figuras claves como ‘El Chuacheneger’ evidencia el compromiso de las autoridades para recuperar y asegurar la paz en la región.

