“Guarimberos, ignorantes y pendejos mexicanos”, son algunos de los calificativos que han recibido los fanáticos que resolvieron quemar la bandera alemana y posteriormente subir las imágenes a las redes sociales.

“Y estos pendejos qué pedo. ¿No conocen la palabra respeto?”, escribió uno de los mexicanos indignados por el comportamiento vandálico de sus compatriotas.

“Qué vergüenza me da mi propia raza”, agregó alguien en los comentarios del video que fue publicado por la página ‘La cruda, triste y feliz realidad’ en Facebook.

“Aficionados mexicanos queman y pisan bandera Alemana”

Por favor que no sea en Tijuana, por favor que no sea en Tijuana, por favor que no sea en Tijuana, por faPUTA MADRE pinches pochos deportados de San Diegohttps://t.co/rT7B5ueWfY

— Me dicen 'El Shava' (@Shavo619M) June 18, 2018