Con la letra “Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí, sé que no sabes de mí y no te puedo mentir…” comenzó la presentación del estadounidense, a quien se le unió el actor y cantante Will Smith, ambos muy cercanos a Colombia y su cultura.

Este fue un gran gesto de Nicky Jam, pues con J Balvin son amigos y socios en proyectos como los de esta canción, que ha tenido éxito mundial, y en el Mundial.

Luego de la presentación de Nicky Jam, el colombiano rápidamente le agradeció en su cuenta de Instagram con un “Te mooooooo @nickyjampr lo logramos. X en el mundial, llevarme contigo en la camiseta es una muestra de tu generosidad y tu grandeza” .

En este trino se puede observar la imagen de J Balvin en la camiseta del cantante Nicky Jam:

AHORA: Nicky Jam pone a sacudir el esqueleto a millones de fanáticos en Rusia y a cientos de millones más a nivel mundial en el espectáculo de cierre del #mundialtelemundo #PUERTORICO 🇵🇷 pic.twitter.com/th4JWFldaC — José Rivera Adrovet (@jadrovet) 15 de julio de 2018

Y este es el video official de la canción X, de J Balvin y Nicky Jam:

Y este es el agradecimiento de J Balvin por haberlo llevado en el pecho durante su presentación para despedir el Mundial Rusia 2018: