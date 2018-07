Si bien el director del departamento médico de la Selección Colombia, Carlos Ulloa, aceptó públicamente el sábado pasado que James Rodríguez no estaba en condiciones de jugar contra Inglaterra, y que esa información se ocultó por política interna, la desazón en el país parece crecer como espuma por ese manejo.

Con eso, Ulloa dejó expuesto al director técnico José Pékerman porque antes del partido contra los ingleses aseguró que Rodríguez estaba bien y recuperándose, pese a que una resonancia practicada al jugador en Múnich habría informado lo contrario.

“Llegó con una fatiga muscular”, recordó Londoño en ‘6 AM Hoy por Hoy’. “Se recuperó antes del primer partido pero no estaba en condiciones futbolísticas. Lo metieron 30 minutos y ni funcionó. Fue figura ante Polonia, pero después, en el calentamiento del último partido ante Inglaterra, le apareció la molestia, la ruptura y no pudo jugar”.

Y de inmediato calificó la actitud del cuerpo técnico de la Selección: “Es una falta de responsabilidad, de seriedad de Pékerman, del médico, con la prensa y con el pueblo colombiano, porque, al fin y al cabo, nosotros somos los que transmitimos la información oficial de la Selección Colombia. No nos la inventamos, como ellos sí se inventaron una posibilidad de que James pudiera jugar ante Inglaterra sin poderlo hacer”.

“Nos mataron una ilusión. Nos mintieron. Eso es grave”, dijo, por su parte, Arizmendi, director de ese espacio informativo. “Yo creo que Ulloa, y yo no sé quién más en la Federación o en el cuerpo técnico tendrían que responder y alguno de ellos se tendría que ir…”.

“¡Pékerman!”, lo interrumpió, airado, Londoño. “¡Pékerman! ¡Pékerman! Es el que tiene que responder. Y Ulloa. Los dos”.

Pero Arizmendi y Londoño no son los únicos descontentos. Carlos Antonio Vélez resumió la situación de la Selección así:

Borja va para operación, jugó contra Senegal 5’ y se lesionó o llegó tocado ? Zapata y Aguilar convocados lesionados y lo de James es sencillo… mal manejado, no saben o nos engañaron.. una de las 3 o todas las anteriores…Cadena de desaciertos!! pic.twitter.com/HduYaplOLk — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) 7 de julio de 2018

Además los enviados de ESPN a Moscú a cubrir el mundial para Colombia, Jorge Bermúdez y David González, han venido manifestando su malestar por el hecho, y Germán Arango, conductor del programa ESPNFC planteó una encuesta sobre el tema, que arrojó los siguientes resultados: