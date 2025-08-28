En las últimas horas, la presentadora y periodista Tatiana Franko compartió con sus seguidores una noticia que la tiene llena de felicidad: se comprometió con su pareja, el empresario brasileño Wendel Luis Gnoatto.

La comunicadora, reconocida por su espontaneidad y cercanía con sus seguidores, publicó en su cuenta de Instagram —donde reúne a más de un millón de seguidores— un video que muestra el emotivo momento en el que recibió la anhelada propuesta de matrimonio.

El clip estuvo acompañado por un mensaje cargado de amor y gratitud que dejó ver lo especial que fue la ocasión para ella:

“27 de agosto. Dije el sí que tanto había anhelado. Te amo. Eres el regalo precioso que Dios tenía guardado para mí”, escribió la periodista, confirmando así que pronto llegará al altar.

Tatiana relató que todo ocurrió en Bogotá, minutos después de haber terminado uno de sus ‘shows’ en vivo. Lo que parecía ser una presentación más se transformó en el inicio de una nueva etapa en su vida. Según contó, sus amigos le dijeron que debía salir al escenario nuevamente porque tenían preparada una sorpresa. Sin sospechar lo que estaba por suceder, aceptó la invitación y se dirigió al punto de encuentro.

Allí estaba esperándola Wendel, su pareja, con una actitud diferente, cargada de emoción y expectativa. Lo primero que vio Tatiana fue un video que resumía los momentos más importantes que han compartido juntos desde el inicio de su relación. Imágenes, recuerdos y anécdotas aparecían en la pantalla, mientras ella intentaba entender el motivo de aquel homenaje inesperado.

En sus propias palabras, jamás imaginó que ese gesto tan romántico terminaría en una propuesta de matrimonio. “No sabía qué pensar, estaba tratando de entender qué pasaba, hasta que lo vi arrodillarse y todo cobró sentido”, expresó más tarde en redes sociales.

La secuencia quedó registrada en varios teléfonos móviles, pues sus familiares y amigos querían guardar el recuerdo de su reacción. Entre lágrimas y risas nerviosas, Tatiana se llevó las manos al rostro y alcanzó a decir: “No puedo respirar”, mientras intentaba procesar lo que ocurría. Segundos después, Wendel formuló la pregunta más importante: “¿Quieres casarte conmigo?”

La presentadora, después de unos minutos, dio un emotivo “sí”, aceptó el compromiso, mientras su pareja le colocaba el anillo en el dedo. Luego, ambos se fundieron en un fuerte abrazo que arrancó aplausos y gritos de alegría de quienes presenciaron el instante.

El anuncio causó una oleada de mensajes de felicitación en redes sociales. En cuestión de minutos, la publicación superó miles de interacciones. Sus seguidores, fieles a su estilo transparente y cercano, celebraron con entusiasmo esta nueva etapa en la vida de la comunicadora.

Entre los comentarios más destacados estuvieron los de varias figuras del entretenimiento nacional. Carolina Soto, presentadora de ‘Día a día’, le escribió un mensaje cargado de cariño y admiración. Otros seguidores añadieron frases como: “Y literal, como en el ‘show’, este capítulo del viaje apenas comienza”, “lloré de felicidad al verte tan plena”, “mil bendiciones, mi Tati, felicidades” o “los tiempos de Dios son perfectos, y te tenía preparado lo más hermoso”.

Con esta noticia, la periodista abre un nuevo capítulo personal que, sin duda, será seguido de cerca por quienes han estado atentos a su trayectoria profesional y a su faceta más íntima. Como bien le recordaron sus fans en los comentarios, lo que viene ahora es disfrutar cada segundo de este compromiso y prepararse para el gran día en el que, finalmente, ambos se den el “sí” frente al altar.

