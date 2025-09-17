El mundo del cine está de luto tras la muerte de Robert Redford, quien falleció el martes 16 de septiembre a los 89 años. El ícono de Hollywood participó en más de 50 películas, ganó un Óscar como director por Ordinary People y fundó el reconocido Festival de Cine Sundance, que lo consolidó como un referente cultural más allá de la actuación.

¿Cuánta plata tenía Robert Redford?

Según el portal especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de Robert Redford se estima en 200 millones de dólares, cifra que refleja décadas de trabajo en la actuación, dirección, producción y negocios. Su éxito no se limitó a la pantalla grande, pues también diversificó sus ingresos con bienes raíces, regalías, contratos internacionales y emprendimientos ligados al cine independiente.

Aunque sus papeles en clásicos como ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969), ‘The Sting’ (1973) y ‘All the President’s Men’ (1976) marcaron su carrera, Redford también brilló como director con títulos como ‘A River Runs Through It’ (1992) y ‘Quiz Show’ (1994). Estos logros le dieron prestigio y ganancias millonarias en taquilla, además de posicionarlo como un artista integral.

Uno de sus movimientos más estratégicos fue la compra de terrenos en Utah, donde construyó el condominio que llamó Sundance, nombre inspirado en su personaje de la famosa cinta del Viejo Oeste. Ese proyecto dio origen al Festival de Cine Sundance, creado en 1985, que se convirtió en una fuente constante de ingresos y en plataforma para cientos de cineastas independientes en el mundo.

Además de su faceta empresarial, Robert Redford acumuló premios que reforzaron su legado en la industria, como un Óscar honorífico en 2002 y varios Globos de Oro. Su retiro en 2018 con ‘The Old Man and the Gun’ cerró una trayectoria de más de 80 papeles y casi 50 producciones. Con ello, dejó no solo una fortuna millonaria, sino también un legado artístico que lo mantiene como uno de los grandes nombres de Hollywood.

