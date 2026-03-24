La reconocida abogada y presentadora Ana María Polo volvió a causar conversación entre sus seguidores luego de compartir un mensaje que dejó entrever que atraviesa un momento personal difícil.

Sigue a PULZO en Discover

A través de sus palabras, la también figura pública dejó notar cierta vulnerabilidad, algo poco habitual en ella, lo que despertó preocupación, empatía y múltiples reacciones en redes sociales.

(Vea también: La doctora Polo reveló las verdaderas razones por las que se acabó ‘Caso cerrado’)

¿Qué le pasó a la ‘Doctora Polo’?

En su mensaje, la abogada hizo un llamado especial a quienes la siguen desde hace años, pidiéndoles apoyo espiritual en medio de la situación de salud que enfrenta.

Lee También

Sin entrar en detalles específicos, su solicitud de oraciones fue suficiente para que miles de personas comenzaran a preguntarse qué está ocurriendo realmente en su vida.

“Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo, se han esforzado mucho con la voz, gritan. A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración porque sin mi voz qué voy a hacer. Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”, reveló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Maria Polo (@anapolotv)

Aunque su cirugía estaba programada para el pasado viernes 20 de marzo, la ‘Doctora Polo’ informó a sus seguidores que no se la pudieron practicar.

“Hola mis amigos, No van a creer lo que ocurrió, no me pudieron hacer la cirugía hoy! Los mantengo informado… gracias por su cariño y oraciones.”, escribió en su último post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Maria Polo (@anapolotv)

Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios llenos de afecto, mensajes de fortaleza y deseos de pronta recuperación inundaron sus redes sociales.

Sus seguidores destacaron el cariño y respeto que sienten por ella, agradeciendo todo lo que ha aportado a lo largo de su carrera y expresando su deseo de que pueda superar este momento complicado.

¿Quién es la ‘Doctora Polo’?

Durante décadas, Ana María Polo se posicionó como una de las personalidades más influyentes de la televisión en español.

Su papel al frente del programa ‘Caso cerrado’ la convirtió en un referente indiscutible, no solo por su conocimiento en temas legales, sino también por su estilo directo, su carácter firme y su capacidad para abordar conflictos con autoridad.

Este espacio, que mezclaba elementos jurídicos con dramatización, logró cautivar a millones de televidentes alrededor del mundo.

Gracias a su autenticidad y a su manera particular de comunicarse, la ‘Doctora Polo’ dejó una huella profunda en la cultura popular.

Sus frases contundentes y su forma de impartir justicia televisiva trascendieron la pantalla, convirtiéndose en parte del lenguaje cotidiano de muchas personas.

Así, la historia reciente de Ana María Polo no solo refleja la preocupación por su bienestar, sino también el cariño colectivo hacia una figura que marcó a toda una generación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.