“Así es, Ricardo Jorge” fue la frase emblemática que catapultó a Julián Orrego en la memoria de los televidentes, cuando apareció en las promociones de los mundiales de fútbol Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El millonario negocio de Ricardo Jorge (Julián Orrego) hoy y cuánto cuesta visitarlo)

En estas campañas, interpretaba a un torpe corresponsal que alegraba la vida de quienes, en tono humorístico, se encontraban “en el lugar equivocado”. Ese personaje no solo le dio reconocimiento masivo, sino que consolidó su talento para combinar humor, carisma y presencia frente a cámaras.

Lee También

Julián nació en Villavicencio y desde joven mostró pasión por el arte, la música y la naturaleza. Su amor por el rock lo llevó a formar parte de la agrupación El Sie7e, hoy conocida como Rocka, donde participó activamente como cantante y músico.

Sus seguidores aún lo recuerdan por esa etapa y hoy continúan acompañando su carrera, siguiéndolo en redes sociales donde promociona lanzamientos de sencillos y conciertos en los que participa.

¿Se casó ‘Ricardo Jorge’?

Recientemente, Julián compartió en sus redes sociales un momento muy personal y emotivo: su matrimonio con la artista plástica Lia. En su publicación escribió:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julian Orrego M (@julianrocka)

“Tocó darle el ‘sí’ a mi peque, el día más hermoso de mi vidaaaaa, casarme con mi niña esperando nuestro primer hijito… gracias a mi familia, a mis buenos amigos que siempre están firmes, a Dios y a mi viejo que está en el cielo derramando felicidad sobre todos nosotros… qué puta felicidad, @liaa.a.aa te amo mucho pequeña ”.

La emoción y cercanía de este mensaje conectaron rápidamente con sus seguidores, mostrando otra faceta de Julián más íntima y familiar.

Además de su faceta actoral y musical, Julián se ha convertido en un influyente referente para marcas que buscan autenticidad y estilo de vida coherente con su imagen.

Su talento para interpretar personajes con personalidad definida lo ha posicionado como un modelo a seguir para quienes desean iniciarse en la actuación dentro de campañas publicitarias específicas, donde la combinación de carisma, expresividad y profesionalismo es clave.

Su trayectoria demuestra que la versatilidad y la pasión por las artes son elementos fundamentales para construir un legado sólido y multidimensional en la industria del entretenimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.