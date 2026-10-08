Por: El Espectador

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La escritora canadiense, nacida en Toronto, fue sorprendida con la noticia de que era la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura mientras estaba en la cocina de su casa en Reikiavik, Islandia. La Academia Sueca resaltó que otorgó el galardón "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". Ante la noticia, la escritora manifestó que se trataba de un día común y que pensaba celebrar únicamente con su esposo, dando un paseo por el bosque para evitar las llamadas telefónicas y "disfrutar del silencio", según sus propias palabras.

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El recorrido académico de Carson es fundamental para comprender la profundidad de su obra. Posee un pregrado, maestría y doctorado en Estudios Clásicos de la Universidad de Toronto. Esta formación ha influido de manera notable en sus escritos, que se distinguen por el diálogo constante con la literatura de la Antigüedad griega. Entre sus títulos destacados se encuentran "Autobiography of Red", "Float" y "Eros the bittersweet". Además de su labor como escritora y poeta, Carson ha sobresalido como ensayista y traductora de textos clásicos, adaptando obras del mundo griego antiguo y dedicando parte de su vida profesional a la docencia en diversas universidades.

A propósito del anuncio y con la entrega formal del Nobel prevista para el 10 de diciembre, varias frases de Carson han surgido en el debate público sobre su pensamiento literario y su visión del arte. Algunas de sus reflexiones giran alrededor del lenguaje, la percepción emocional y el oficio de traducir. Por ejemplo, acerca de los adjetivos sostiene que estos "son los cerrojos del ser", aludiendo a su capacidad de adicionar y transformar significados. También resalta la importancia de la traducción como aventura intelectual, comparándola con "un crucigrama infinito, pero con un producto valioso".

En su visión artística, Carson subraya que el arte debe invitar a la mente a explorar territorios no sospechados y que "las palabras harán lo que quieran y lo que tengan que hacer". Entre sus afirmaciones más conocidas destaca su interés en registrar tanto la vida física como la emocional y su convicción de que el verdadero significado de lo que dicen los demás siempre permanece, en parte, en la oscuridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la trayectoria académica y literaria de Anne Carson?

Anne Carson, escritora originaria de Toronto, cuenta con estudios completos en Estudios Clásicos (pregrado, maestría y doctorado) en la Universidad de Toronto. Esta formación ha marcado su obra, que incluye títulos como "Autobiography of Red", "Float" y "Eros the bittersweet", así como su trabajo como traductora de textos griegos antiguos y su experiencia como docente universitaria.

¿Qué temas y perspectivas aborda Anne Carson en sus frases y obras literarias?

De acuerdo con lo revelado por la Academia Sueca y las propias reflexiones de Carson, sus frases exploran la complejidad del lenguaje, la percepción de las emociones y el papel del arte. Reflexiona sobre la función de los adjetivos, el proceso de traducción y el vínculo entre sentir y ser visto, aspectos fundamentales en su innovadora aproximación a la literatura contemporánea.

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