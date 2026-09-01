Por: Noticiero 90 minutos

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La celebración de Amor y amistad invita a compartir momentos especiales, y no siempre se necesita salir de casa para disfrutarla. Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, una de las opciones preferidas es acompañar la jornada con una película o serie romántica, algo para comer y la compañía adecuada. Para quienes buscan ideas, existen varias producciones recomendadas que pueden convertirse en el plan perfecto para una tarde o noche especial.

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Entre las películas más emblemáticas figura ‘10 cosas que odio de ti’ (1999), una comedia juvenil que narra el encuentro romántico entre Kat y Patrick, personajes que han dejado huella por su dinámica ligera y su humor. También se destaca ‘Cuestión de tiempo’ (2013), una combinación de romance, risas y viajes en el tiempo, que lleva a reflexionar sobre la importancia de valorar el día a día junto a quienes se quiere. ‘El descanso’ (2006) propone la historia de dos mujeres que intercambian sus hogares en distintos países durante las vacaciones y, a través de esta experiencia, descubren nuevas oportunidades para el amor. Para quienes prefieren el drama y la emotividad, ‘Diario de una pasión’ (2004) ofrece una historia donde el amor de Noah y Allie enfrenta diferentes pruebas a lo largo de los años. A esto se suma ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ (2018), una narración juvenil sobre los desafíos y risas que surgen cuando unas cartas de amor secretas cambian la vida de Lara Jean.

La oferta de series también es amplia. Según el mismo medio, ‘Nadie quiere esto’ (2024) retrata la relación singular entre una podcaster y un rabino, quienes deben superar sus diferencias. ‘Heartstopper’ (2022) destaca la evolución de una amistad hacia una relación más profunda, resaltando la importancia del crecimiento personal y el valor de la amistad. ‘Emily en París’ (2020) combina escenarios parisinos con historias de amor y desafíos laborales, mientras ‘Un lugar para soñar’ (2019) muestra cómo el cambio y la búsqueda de una nueva vida pueden traer amistades y romances inesperados. Finalmente, ‘Los Bridgerton’ (2020) ofrece una mirada a la alta sociedad de Londres, con relatos llenos de romance, drama y tradiciones familiares.

No importa el formato o la trama elegida; según Noticiero 90 Minutos, una buena historia es siempre la excusa ideal para celebrar Amor y amistad, compartiendo recuerdos o descubriendo nuevas emociones en casa.

¿Cuáles son las mejores películas románticas para ver en Amor y amistad?

Para quienes buscan recomendaciones, Noticiero 90 Minutos sugiere títulos como ‘10 cosas que odio de ti’, ‘Cuestión de tiempo’, ‘El descanso’, ‘Diario de una pasión’ y ‘A todos los chicos de los que me enamoré’. Estas producciones ofrecen una variedad de historias, desde comedias juveniles hasta relatos más dramáticos sobre el amor y sus retos.

¿Qué series románticas se pueden disfrutar en Amor y amistad y de qué tratan?

Entre las series sugeridas están ‘Nadie quiere esto’, ‘Heartstopper’, ‘Emily en París’, ‘Un lugar para soñar’ y ‘Los Bridgerton’. Cada una presenta distintas perspectivas sobre el romance y la amistad, abarcando desde relaciones inusuales hasta la vida en sociedades históricas, permitiendo así encontrar la serie adecuada para cada tipo de espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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